В Европе разрабатывают новый план окончания войны: хотят посадить Путина за стол переговоров, — Bloomberg

Великобритания, Германия и Франция совместно с Киевом разрабатывают план по привлечению России к переговорам, чтобы прекратить войну, поскольку мирный процесс с участием США зашел в тупик.

Ключевые союзники Украины считают, что произошла смена динамики, из-за чего позиции президента Владимира Зеленского укрепились. Об этом пишет издание Bloomberg.

Источники, знакомые с этим вопросом, рассказали, что потенциальное привлечение российского диктатора Владимира Путина к переговорам рассматривают на фоне затягивания процесса под эгидой Вашингтона и роста потерь в российской армии. Давление на Кремль усиливается также благодаря успешным украинским атакам по объектам вглубь территории РФ, а также появлению признаков, указывающих на попытки сопротивления путинской войне среди чиновников высших уровней в Москве.

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"Проводя переговоры сейчас, союзники стремятся избежать очередной зимы, во время которой Россия, вероятно, усилит атаки на гражданское население и энергетическую инфраструктуру, поскольку Путин пытается подорвать моральный дух украинцев", — говорится в публикации.

Источники также добавили, что окончательное решение относительно того, продолжать ли пытаться вести переговоры с Россией, принадлежит Владимиру Зеленскому. Вышеупомянутые страны не собираются давить на Киев, чтобы там приняли стратегию, с которой не согласны.

Ожидается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ближайшие дни проведет переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и французским президентом Эмманюэлем Макроном по этому поводу.

В то же время за активизацию переговорного процесса выступают не все. Некоторые чиновники из стран так называемой группы E3 убеждены, что сейчас не время для переговоров с Россией, поскольку Путин продолжает выдвигать максималистские требования по украинским территориям.

Источники также объяснили, что представители E3 должны сотрудничать с США, чтобы заставить РФ сесть за стол переговоров. Чиновники считают, что Путина не они должны "умолять" об участии в переговорах, поскольку экономическая ситуация страны ухудшается, а количество потерянных в войне военных только растет.

Напомним, 3 июня президент Зеленский предложил Путину прямые переговоры.

В конце мая Зеленский заявил о "окне возможностей" в мирных переговорах и обратился к США.