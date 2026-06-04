В Європі розробляють новий план закінчення війни: хочуть посадити Путіна за стіл переговорів, — Bloomberg

Велика Британія, Німеччина та Франція спільно з Києвом розробляють план із залучення Росії до переговорів, щоб припинити війну, оскільки мирний процес за участі США зайшов у глухий кут.

Ключові союзники України вважають, що сталася зміна динаміки, через що позиції президента Володимира Зеленського зміцнилися. Про це пише видання Bloomberg.

Джерела, обізнані з цим питанням, розповіли, що потенційне залучення російського диктатора Володимира Путіна до переговорів розглядають на тлі затягування процесу під егідою Вашингтона та зростання втрат у російській армії. Тиск на Кремль посилюється також завдяки успішним українським атакам по об'єктах углиб території РФ, а також появі ознак, що вказують на спроби опору путінській війні серед чиновників найвищих рівнів у Москві.

"Проводячи переговори зараз, союзники прагнуть уникнути чергової зими, під час якої Росія, ймовірно, посилить атаки на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру, оскільки Путін намагається підірвати моральний дух українців", — йдеться у публікації.

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Джерела також додали, що остаточне рішення щодо того, чи продовжувати намагатися вести переговори з Росією, належить Володимиру Зеленському. Вищезгадані країни не збираються тиснути на Київ, щоб там прийняли стратегію, з якою не погоджуються.

Очікується, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер найближчими днями проведе перемовини з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та французьким президентом Емманюелем Макроном з цього приводу.

Водночас за активізацію переговорного процесу виступають не всі. Деякі посадовці з країн так званої групи E3 переконані, що зараз не час для переговорів із Росією, оскільки Путін продовжує висувати максималістські вимоги щодо українських територій.

Джерела також пояснили, що представники E3 мають співпрацювати зі США, аби змусити РФ сісти за стіл переговорів. Посадовці вважають, що Путіна не вони мають "благати" про участь у переговорах, оскільки економічна ситуація країни погіршується, а кількість втрачених у війні військових тільки зростає.

Нагадаємо, 3 червня президент Зеленський запропонував Путіну прямі переговори.

Наприкінці травня Зеленський заявив про "вікно можливостей" у мирних переговорах і звернувся до США.