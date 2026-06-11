Закликав прискорити поставки ППО Україні: міністр оборони Британії подав у відставку — яка причина

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі подав у відставку через суперечку з урядом щодо фінансування оборони. Він заявив, що прем’єр-міністр Кір Стармер не забезпечив ресурси, необхідні для захисту країни в умовах зростання безпекових загроз.

Відповідну заяву він оприлюднив у соцмережі X.

Раніше британський міністр неодноразово виступав за посилення підтримки України, зокрема за прискорення постачання систем протиповітряної оборони після масованих російських атак.

Гілі нагадав, що після приходу до влади уряд замовив стратегічний оборонний огляд, який передбачав десятирічний план модернізації Збройних сил, зміцнення союзів та інвестиції в нові військові технології. Для його реалізації був підготовлений План оборонних інвестицій, однак уряд так і не погодив необхідний рівень фінансування.

"Ви не змогли, а Міністерство фінансів не захотіло, забезпечити ресурси, яких потребує країна для захисту в цей період зростаючих загроз", — написав Гілі у зверненні до Стармера.

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Міністр зазначив, що запропоноване фінансування суттєво не відповідає потребам оборони. За його словами, це змусило б його ухвалювати рішення, які знижують боєготовність армії, підвищують ризики для військових під час операцій і можуть зробити країну менш безпечною.

Гілі також послався на нещодавню заяву самого Стармера про те, що Росія, за оцінками розвідки Великої Британії та союзників по НАТО, може бути готовою до нападу на Альянс уже до 2030 року.

"У мене не залишилося іншого вибору, окрім як подати у відставку з посади міністра оборони", — заявив він.

За даними Reuters, Міністерство оборони та Міністерство фінансів Великої Британії кілька місяців не могли дійти згоди щодо збільшення військових витрат. Через це затримується публікація Плану оборонних інвестицій, який мав визначити фінансування військової техніки та підготовку армії до стану повної бойової готовності.

Агентство зазначає, що відставка Гілі стала серйозним ударом для уряду Стармера, який уже зіткнувся з кадровими втратами та внутрішньопартійною боротьбою. Вона також загострила дискусію про те, як Велика Британія має збільшувати оборонні витрати в умовах бюджетних обмежень і зростання загроз для безпеки Європи.

Нагадаємо, що посли Франції, Великої Британії та Німеччини зустрілися з представниками МЗС РФ. Російська сторона заявила, що пояснила дипломатам свою позицію щодо війни в Україні та розкритикувала підтримку Києва з боку західних країн.

Також Велика Британія, Франція та Німеччина разом з Україною працюють над новим планом мирних переговорів з Росією. Європейські союзники вважають, що ситуація на фронті та зростаючі проблеми Кремля можуть створити умови для залучення Володимира Путіна до діалогу про завершення війни.