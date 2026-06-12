Новим міністром оборони Великої Британії став Ден Джарвіс: що про нього відомо

11 червня у Великобританії новим міністром оборони країни обрали Дена Джарвіса. Його призначили замість Джона Гілі, який подав у відставку через суперечки довкола оборонного бюджету Британії.

Про призначення оголосив прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер. Про це повідомило видання Sky News.

"Я радий призначити Дена Джарвіса міністром оборони в той час, коли ми зміцнюємо наші збройні сили та протидіємо зростаючим загрозам, що стоять перед нашою країною", — оголосив Стармер.

Він також додав, що цей уряд лейбористів "забезпечує найбільше стійке збільшення видатків на оборону з часів Холодної війни". Стармер пообіцяв надати британським збройним силам можливості, необхідні для належного захисту країни.

Що відомо про нового міністра оборони Британії

Ден Джарвіс — депутат від округу Північний Барнслі з 2011 року. Упродовж чотирьох років, з 2018 по 2022, працював на посаді мера Південного Йоркширу.

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Після приходу у 2024 році до влади Лейбористської партії Джарвіс обіймав посаду міністра з питань безпеки у Міністерстві внутрішніх справ, і продовжує її обіймати донині.

Що стосується військового досвіду, то відомо, що Джарвіс служив офіцером у парашутному полку з 1997 по 2011 роки. У ті роки він проходив службу у Косові, Сьєрра-Леоне, Іраку та Афганістані.

Під час своєї парламентської діяльності Джарвіс брав участь у роботі над низкою політичних ініціатив, що пов'язані із обороною, міжнародною політикою, соціальними питаннями та державними програмами.

Нагадаємо, вдень 11 червня міністр оборони Великобританії Джон Гілі подав у відставку, заявивши, що Стармер не забезпечив ресурси, необхідні для захисту країни в умовах зростання безпекових загроз.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував Стармеру передати гроші російського олігарха Абрамовича від продажу "Челсі" на ППО для України.