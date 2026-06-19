Во Вьетнаме спасли более 400 кошек от забоя и продажи на мясо
Во Вьетнаме правоохранители спасли более 400 кошек, которых отлавливала преступная группировка, убивала и продавала кошачье мясо.
Полиция задержала девять человек, сообщает The Guardian.
По словам правоохранителей, подозреваемые признались, что в течение последних трёх лет отлавливали и собирали кошек в Хошимине на юге страны, а также в городах Тайнинь и Анзянг.
Полиция обнаружила 45 клеток с животными и четыре пенопластовых контейнера со льдом, в которых лежали около 80 трупов кошек. Еще 21 живую кошку нашли в другом месте. Всего правоохранители изъяли более 500 животных, 400 из которых выжили.
40 кошек вернули владельцам. При этом несколько десятков животных скончались уже после спасения из-за последствий ужасных условий содержания.
Авторы материала подчеркнули, что эта операция стала "суровым напоминанием об огромных масштабах торговли кошачьим мясом во Вьетнаме".
Полиция вышла на след преступной группировки в ходе расследования серии похищений домашних животных.
"Печальная правда об этой торговле заключается в том, что каждый месяц тысячи кошек похищают, незаконно перевозят, продают и забивают на мясо. К счастью, этим кошкам удалось спастись", — пояснила директор организации Humane World for Animals во Вьетнаме.
Напомним, что в Великобритании банкомат вырвали из стены с помощью погрузчика.
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