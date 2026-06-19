У В'єтнамі врятували понад 400 котів від забою та продажу на м'ясо

У В'єтнамі правоохоронці врятували понад 400 котів, яких відловлювало злочинне угрупування, забивало та торгувало котячим м'ясом.

Поліція затримала дев'ятьох осіб, пише The Guardian.

За словами правоохоронців, підозрювані зізналися, що протягом останніх трьох років відловлювали та збирали котів у Хошиміні на півдні країни, а також у містах Тайнінь і Анзянг.

Поліція виявила 45 кліток з тваринами та чотири пінопластові контейнери з льодом, де лежали близько 80 тіл мертвих котів. Ще 21 живого кота знайшли в іншому місці. Загалом правоохоронці вилучили понад 500 тварин, 400 з яких вижили.

40 котів повернули власникам. Водночас кілька десятків тварин уже після порятунку померли через наслідки жахливих умов утримання.

Автори матеріалу підкреслили, що операція стала "суворим нагадуванням про величезні масштаби торгівлі котячим м'ясом у В'єтнамі".

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Поліція вийшла на злочинне угрупування під час розслідування серії викрадень домашніх тварин.

"Сумна правда про цю торгівлю полягає в тому, що кожного місяця тисячі котів викрадають, незаконно перевозять, продають і забивають на м'ясо. На щастя, цим котам вдалося врятуватися", — пояснила директорка Humane World for Animals у В'єтнамі.

Нагадаємо, у Великій Британії банкомат вирвали зі стіни за допомогою навантажувача.

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