Зухвале пограбування у Великій Британії: банкомат вирвали зі стіни за допомогою навантажувача (відео)

Камери відеоспостереження зафіксували, як банкомат просто виламали, завантажили в кузов пікапа та відвезли в невідомому напрямку.

Загалом у нападі на відділення банку Nationwide у Кембриджширі брали участь три автомобілі, повідомляє Telegraph.

На записах з камер відеоспостереження видно, як о третій годині ночі банкомат виривають із будівлі, потім завантажують в інший автомобіль і відвозять.

Представник поліції Кембриджширу закликав усіх, хто володіє будь-якою інформацією, повідомити про це.

У поліції повідомили, що "о 3:17 ранку до поліції надійшов дзвінок із Nationwide Building Society на Хай-стріт із повідомленням про те, що викрадений телескопічний навантажувач, а також два інших транспортні засоби, були використані для демонтажу банкомату перед будівлею".

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Було викрадено "десятки тисяч фунтів стерлінгів", але точна сума не називається.

А тим часом у Німеччині досі розшукують злодіїв, які скоїли зухвале пограбування сейфів ощадного банку Sparkasse у самому центрі міста Гельзенкірхен за допомогою бура. Вони пробили отвір у сховищі й винесли все цінне, що знайшли.

Також ми розповідали про пограбування Лувра. Грабіжники впоралися за 8 хвилин. І експерти вважають, що викрадачів королівських скарбів ніколи не знайдуть.