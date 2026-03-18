Пограбування століття: у Німеччині досі шукають злодіїв, які пробили діру в банк і вкрали 100 млн євро

Невідомі провернули пограбування ощадного банку Sparkasse в самому центрі міста Гельзенкірхен за допомогою бура. Вони буквально пробили дірку в сховищі і винесли все цінне, що знайшли. Це сталося три місяці тому і злодії все ще не знайдені.

Пограбування сталося в суботу, 27 грудня 2025 року і те, як розвивалися події, нагадує сюжет голлівудського фільму. Після 6 ранку у відділенні ощадного банку спрацювала перша пожежна тривога. На місце було направлено пожежників і співробітників приватної охоронної фірми, найнятої банком. Вони нічого не виявили — ні диму, ні запаху гару, ні видимих пошкоджень. Рольставні підвального сховища були цілі. Вони зареєстрували хибну тривогу і поїхали. Але пограбування відбувалося саме в ці хвилини, як пише Telegraph, журналісти якого з'ясували всі подробиці.

Один із грабіжників потрапив на камеру спостереження

У той час як пожежники оглядали місце події, за віконницями ховалося злочинне угруповання з п'яти-семи осіб, що здійснювало, як тепер вважається, найбільше пограбування банку в історії Європи. Спочатку суму вкраденого оцінювали приблизно в 30 мільйонів євро готівкою і цінностями, але деякі джерела вказують на суму близько 100 мільйонів євро. Реальну суму, можливо, ніколи не буде встановлено.

Лише через два дні — о 3:58 ранку в понеділок, 29 грудня — другий пожежний сигнал викликав екстрені служби назад у порожнє відділення Sparkasse. Те, що виявили поліція і пожежники цього разу, було воістину кінематографічним. У залізобетонній стіні архівного приміщення, що примикає до головного сховища, зяяла діра діаметром 40 см.

Діра, через яку проникли грабіжники Фото: Соцсети

Як розповів представник поліції Гельзенкірхена Томас Новачик, вона була "приблизно розміром з ілюмінатор пральної машини".

І через цей "ілюмінатор" відкривалася картина хаосу. Підлога підземного сховища була завалена викинутим вмістом більш ніж 3000 сейфових скриньок, кожну з яких було зламано із застосуванням грубої сили: папери, конверти, оксамитові мішечки, сімейні фотографії, особисті речі тисяч людей, які нагромадилися, — все це було просочено водою, яку зловмисники відвели з жіночого туалету, щоб охолодити бур.

Герберт Ройль, міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія, пізніше описав наслідки як "звалище сміття". Грабіжники проявили кмітливість і викидали не тільки особисті речі, а й те, що могло мати ідентифікаційний серійний номер: наприклад, годинник Rolex. Вони брали тільки золото і готівку.

Грабіжники брали тільки готівку та золото Фото: Соцсети

За словами Новачика, банда, можливо, перебувала на місці події "кілька днів", і до моменту прибуття поліції вже покинула його. Але перед цим один із них, одягнений у сірий светр і балаклаву, був зафіксований на камерах відеоспостереження паркування, який сумлінно сплачує паркувальний збір. Поліція вивчає вісім терабайт даних з банку і прилеглої території. Що саме ці дані покажуть про дії злочинців, поки не розголошується.

Також у поліції розповіли, як грабіжникам вдалося непомітно пограбувати банк. Розташоване навпроти старовинної ринкової площі Бюр, відділення Sparkasse на Нієнхофштрассе займає три нижні поверхи багатоквартирного будинку. За ним розташована загальнодоступна багаторівнева парковка Марієнтор, нижній рівень якої з'єднаний закритим пандусом із підземною парковкою будівлі Sparkasse. Ця приватна парковка, призначена для власника будівлі та кількох інших осіб з особливим доступом, має сходи, що ведуть до підвалу банку, і протипожежні двері, які за звичайних умов відчиняються тільки зсередини. На момент пограбування датчик руху за дверима був заклеєний скотчем.

Тривалі різдвяні канікули в Німеччині — магазини, банки і більшість підприємств зачиняються з вечора 24 грудня щонайменше до 27 грудня, а багато хто залишається закритим до Нового року — дали злодіям можливість скоїти крадіжку. Банк був закритий, а парковки були порожніми.

Комп'ютерні дані банку, пізніше вивчені слідчими, свідчать, що першу сейфову комірку було зламано о 10:45 ранку 27 грудня, а останню — о 14:44. Свідки повідомляють, що бачили кількох чоловіків, які несли великі сумки сходами гаража в ніч із суботи на неділю. Записи з камер відеоспостереження, вилучені з паркування, зафіксували чорний Audi RS 6, що від'їжджав рано вранці в понеділок із людьми в масках усередині. Номерний знак автомобіля був вкрадений раніше в Ганновері, місті, розташованому більш ніж за 225 кілометрів на північний схід від Гельзенкірхена. На відеозаписі також було ідентифіковано другий автомобіль, білий фургон Mercedes Citan; у нього теж були підроблені номерні знаки.

Поки що жодного з автомобілів не знайдено.

Місцеві ЗМІ зазначають, що клієнтами банку були прості мешканці Гельзенкірхена, які зберігали в комірках сімейні реліквії, або власні заощадження за багато років. Так, одна жінка втратила обручки загиблого брата, а колишній шахтар — 400 тисяч євро, які він збирав на пенсію. Також послугами Sparkasse користувалися мігранти з Туреччини, які зберігали в комірках сімейне золото. Але поки що поліції нічим втішити постраждалих, які вимагають повернути своє майно.

