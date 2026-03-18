Ограбление века: в Германии до сих пор ищут воров, которые пробили дыру в банк и украли 100 млн евро

Неизвестные провернули ограбление сберегательного банка Sparkasse в самом центре города Гельзенкирхен с помощью бура. Они буквально пробили дыру в хранилище и вынесли все ценное, что нашли. Это случилось три месяца назад и воры все еще не найдены.

Ограбление случилось в субботу, 27 декабря 2025 года и то, как развивались события, напоминает сюжет голливудского фильма. После 6 утра в отделении сберегательного банка сработала первая пожарная тревога. На место были направлены пожарные и сотрудники частной охранной фирмы, нанятой банком. Они ничего не обнаружили – ни дыма, ни запаха гари, ни видимых повреждений. Рольставни подвального хранилища были целы. Они зарегистрировали ложную тревогу и уехали. Но ограбление происходило именно в эти минуты, как пишет Telegraph, журналисты которого выяснили все подробности.

Один из грабителей попал на камеру наблюдения

В то время как пожарные осматривали место происшествия, за ставнями скрывалась преступная группировка из пяти-семи человек, совершавшая, как теперь считается, крупнейшее ограбление банка в истории Европы. Первоначально сумма украденного оценивалась примерно в 30 миллионов евро наличными и ценностями, но некоторые источники указывают на сумму около 100 миллионов евро. Реальная сумма, возможно, никогда не будет установлена.

Відео дня

Лишь два дня спустя – в 3:58 утра в понедельник, 29 декабря – второй пожарный сигнал вызвал экстренные службы обратно в пустующее отделение Sparkasse. То, что обнаружили полиция и пожарные на этот раз, было поистине кинематографичным. В железобетонной стене архивного помещения, примыкающего к главному хранилищу, зияла дыра диаметром 40 см.

Дыра, через которую проникли грабители Фото: Соцсети

Как рассказал представитель полиции Гельзенкирхена Томас Новачик, она была "примерно размером с иллюминатор стиральной машины".

И через этот "иллюминатор" открывалась картина хаоса. Пол подземного хранилища был завален выброшенным содержимым более чем 3000 сейфовых ячеек, каждая из которых была взломана с применением грубой силы: бумаги, конверты, бархатные мешочки, семейные фотографии, накопившиеся личные вещи тысяч людей — все это было пропитано водой, которую злоумышленники отвели из женского туалета, чтобы охладить бур.

Герберт Ройль, министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия, позже описал последствия как "свалку мусора". Грабители проявили смекалку и выбрасывали не только личные вещи, но и то, что могло иметь идентификационный серийный номер: например, часы Rolex. Они брали только золото и наличные.

Грабители брали только наличные и золото Фото: Соцсети

По словам Новачика, банда, возможно, находилась на месте происшествия "несколько дней", и к моменту прибытия полиции уже покинула его. Но перед этим один из них, одетый в серый свитер и балаклаву, был запечатлен на камерах видеонаблюдения парковки, добросовестно оплачивающим парковочный сбор. Полиция изучает восемь терабайт данных из банка и прилегающей территории. Что именно эти данные покажут о действиях преступников, пока не разглашается.

Также в полиции рассказали, как грабителям удалось незаметно ограбить банк. Расположенное напротив старинной рыночной площади Бюр, отделение Sparkasse на Ниенхофштрассе занимает три нижних этажа многоквартирного дома. За ним находится общедоступная многоуровневая парковка Мариентор, нижний уровень которой соединен закрытым пандусом с подземной парковкой здания Sparkasse. Эта частная парковка, предназначенная для владельца здания и нескольких других лиц с особым доступом, имеет лестницу, ведущую в подвал банка, и противопожарную дверь, которая в обычных условиях открывается только изнутри. На момент ограбления датчик движения за дверью был заклеен скотчем.

Длительные рождественские каникулы в Германии — магазины, банки и большинство предприятий закрываются с вечера 24 декабря как минимум до 27 декабря, а многие остаются закрытыми до Нового года — дали ворам возможность совершить кражу. Банк был закрыт, а парковки пустовали.

Компьютерные данные банка, позже изученные следователями, показывают, что первая сейфовая ячейка была взломана в 10:45 утра 27 декабря, а последняя — в 14:44. Свидетели сообщают, что видели нескольких мужчин, несущих большие сумки по лестнице гаража в ночь с субботы на воскресенье. Записи с камер видеонаблюдения, изъятые с парковки, запечатлели черный Audi RS 6, уезжающий рано утром в понедельник с людьми в масках внутри. Номерной знак автомобиля был украден ранее в Ганновере, городе, расположенном более чем в 225 километрах к северо-востоку от Гельзенкирхена. На видеозаписи также был идентифицирован второй автомобиль, белый фургон Mercedes Citan; у него тоже были поддельные номерные знаки.

Пока ни один из автомобилей не найден.

Местные СМИ отмечают, что клиентами банка были простые жители Гельзенкирхена, которые хранили в ячейках семейные реликвии, или собственные сбережения за многие годы. Так, одна женщина потеряла кольца погибшего брата, а бывший шахтер – 400 тысяч евро, которые он копил на пенсию. Также услугами Sparkasse пользовали мигранты из Турции, которые хранили в ячейках семейное золото. Но пока полиции нечем утешить пострадавших, которые требуют вернуть свое имущество.

Напомним, Фокус писал об ограблении банка в Германии, как только оно произошло. Тогда полиция думала, что сумма похищенного около 30 млн евро.

