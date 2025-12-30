Дерзкое ограбление в Германии: воры выломали стену в хранилище банка и украли 30 млн евро

Воры украли почти 30 миллионов евро наличными и ценностями, пробив отверстие в банковском хранилище со стоянки и обчистив более 3000 банковских ячеек.

Грабители использовали большую дрель, чтобы проникнуть в хранилище немецкого сберегательного банка в городе Гельзенкирхен на западе Германии во время длинных выходных, приуроченных к Рождеству, пишет Tagesanzeiger.

По данным полиции, грабители проникли в подземное хранилище сберегательного банка Sparkasse через парковку.

Следователи подозревают, что банда провела большую часть выходных внутри здания, взламывая банковские ячейки.

Взлом был обнаружен после того, как рано утром в понедельник сработала пожарная сигнализация, и сотрудники экстренных служб обнаружили дыру в хранилище.

Грабители проникли в хранилище, проделав дыру в стене Фото: Соцсети

По словам очевидцев, в ночь с 27 на 28 декабря они видели нескольких мужчин, несущих большие сумки по лестничной клетке многоуровневой парковки.

На записях с камер видеонаблюдения также видно, как рано утром 29 декабря с парковки выезжает черный Audi RS 6, внутри которого находятся люди в масках. По данным полиции, номерной знак автомобиля был украден ранее в Ганновере.

Представитель полиции заявил агентству AFP, что ограбление было "действительно очень профессионально совершено", сравнив его с криминальным фильмом "Осьминог".

"Для планирования и осуществления этого требовались обширные предварительные знания и/или огромная криминальная энергия", — сказал он.

Полиция сообщила, что более 3000 ящиков имели среднюю страховую стоимость в 10 000 евро, и, следовательно, оценила ущерб примерно в 30 миллионов евро. Но ущерб может быть и выше — до 90 млн евро.

Несколько пострадавших сообщили сотрудникам полиции, что их убытки значительно превышают страховую стоимость их сейфовых ячеек.

Представитель полиции заявил, что "недовольные клиенты" находились у отделения банка, которое не открылось по соображениям безопасности после угроз в адрес сотрудников.

