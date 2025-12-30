Зухвале пограбування в Німеччині: злодії виламали стіну в сховищі банку і вкрали 30 млн євро

Злодії вкрали майже 30 мільйонів євро готівкою та цінностями, пробивши отвір у банківському сховищі зі стоянки та обчистивши понад 3000 банківських скриньок.

Грабіжники використовували великий дриль, щоб проникнути в сховище німецького ощадного банку в місті Гельзенкірхен на заході Німеччини під час довгих вихідних, приурочених до Різдва, пише Tagesanzeiger.

За даними поліції, грабіжники проникли в підземне сховище ощадного банку Sparkasse через парковку.

Слідчі підозрюють, що банда провела більшу частину вихідних усередині будівлі, зламуючи банківські комірки.

Злом було виявлено після того, як рано вранці в понеділок спрацювала пожежна сигналізація, і співробітники екстрених служб виявили дірку в сховищі.

Грабіжники проникли в сховище, проробивши дірку в стіні Фото: Соцсети

За словами очевидців, у ніч із 27 на 28 грудня вони бачили кількох чоловіків, які несли великі сумки сходовою кліткою багаторівневої парковки.

Відео дня

На записах із камер відеоспостереження також видно, як рано вранці 29 грудня з парковки виїжджає чорний Audi RS 6, усередині якого перебувають люди в масках. За даними поліції, номерний знак автомобіля було вкрадено раніше в Ганновері.

Представник поліції заявив агентству AFP, що пограбування було "дійсно дуже професійно скоєно", порівнявши його з кримінальним фільмом "Восьминіг".

"Для планування і здійснення цього були потрібні великі попередні знання і/або величезна кримінальна енергія", — сказав він.

Поліція повідомила, що понад 3000 ящиків мали середню страхову вартість у 10 000 євро, і, отже, оцінила збитки приблизно в 30 мільйонів євро. Але збитки можуть бути й вищими — до 90 млн євро.

Кілька постраждалих повідомили співробітникам поліції, що їхні збитки значно перевищують страхову вартість їхніх сейфових комірок.

Представник поліції заявив, що "незадоволені клієнти" перебували біля відділення банку, яке не відкрилося з міркувань безпеки після погроз на адресу співробітників.

