Зухвале пограбування в Німеччині: злодії виламали стіну в сховищі банку і вкрали 30 млн євро
Злодії вкрали майже 30 мільйонів євро готівкою та цінностями, пробивши отвір у банківському сховищі зі стоянки та обчистивши понад 3000 банківських скриньок.
Грабіжники використовували великий дриль, щоб проникнути в сховище німецького ощадного банку в місті Гельзенкірхен на заході Німеччини під час довгих вихідних, приурочених до Різдва, пише Tagesanzeiger.
За даними поліції, грабіжники проникли в підземне сховище ощадного банку Sparkasse через парковку.
Слідчі підозрюють, що банда провела більшу частину вихідних усередині будівлі, зламуючи банківські комірки.
Злом було виявлено після того, як рано вранці в понеділок спрацювала пожежна сигналізація, і співробітники екстрених служб виявили дірку в сховищі.
За словами очевидців, у ніч із 27 на 28 грудня вони бачили кількох чоловіків, які несли великі сумки сходовою кліткою багаторівневої парковки.
На записах із камер відеоспостереження також видно, як рано вранці 29 грудня з парковки виїжджає чорний Audi RS 6, усередині якого перебувають люди в масках. За даними поліції, номерний знак автомобіля було вкрадено раніше в Ганновері.
Представник поліції заявив агентству AFP, що пограбування було "дійсно дуже професійно скоєно", порівнявши його з кримінальним фільмом "Восьминіг".
"Для планування і здійснення цього були потрібні великі попередні знання і/або величезна кримінальна енергія", — сказав він.
Поліція повідомила, що понад 3000 ящиків мали середню страхову вартість у 10 000 євро, і, отже, оцінила збитки приблизно в 30 мільйонів євро. Але збитки можуть бути й вищими — до 90 млн євро.
Кілька постраждалих повідомили співробітникам поліції, що їхні збитки значно перевищують страхову вартість їхніх сейфових комірок.
Представник поліції заявив, що "незадоволені клієнти" перебували біля відділення банку, яке не відкрилося з міркувань безпеки після погроз на адресу співробітників.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про пограбування Лувру. Грабіжники впоралися за 8 хвилин. І експерти вважають, що викрадачів королівських скарбів ніколи не знайдуть.
А раніше з Каїрського музею вкрали 3000-річний браслет фараона. У підсумку безцінний артефакт просто переплавили на золотий злиток.