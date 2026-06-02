Японія заробляє мільярди на котах: як "котономіка" захопила країну

Коти приносять Японії трильйони єн на рік. Коти стали частиною культури, туризму та великого бізнесу.

У країні Вранішнього сонця коти перетворилися з домашніх улюбленців на культ і економічний феномен. Котячі зображення прикрашають книжки, магазини, сувеніри та вулиці міст, а вплив на економіку країни вже оцінюють у трильйони єн (млрд доларів). Це явище навіть отримало окрему назву — "котономіка", пише The Guardian.

Із посиланням на дослідження професора Університету Кансай Кацухіро Міямото, видання зазначає, що 2026 року коти принесуть японській економіці майже три трильйони єн, що становить близько 18,8 млрд доларів.Тут і витарти японців на корм, ветеринарію, сувеніри, тематичні кафе, фотокниги та інші "котячі" товари й послуги.

Відео дня

Коти приносять Японії трильйони єн на рік Фото: Freepik

Коти стали символом цілих районів

Особливо помітний "котячий бум" у токійському районі Янака Ґіндза, який туристи називають "котячим містечком". Тут можна знайти магазини з тематичними сувенірами, солодощами у формі котів та навіть персоналізованими печатками з котячими мотивами.

Популярність району пояснюють його історичним зв’язком із котами. У цій частині Токіо розташовано багато буддійських храмів, де тварини традиційно жили ще століттями тому.

Токіо

Коти у Японії популярніші за собак

За даними Японської асоціації кормів для тварин, у 2025 році в японських домогосподарствах утримували близько 8,8 млн котів проти 6,8 млн собак. При цьому середні витрати на одного кота протягом його життя оцінюють майже у ¥1,8 млн ($11,3 тис.).

Популярність котів помітна і в літературі. Ще понад сто років тому письменник Нацуме Сосекі написав роман "Я — кіт", а сьогодні образи котів часто з’являються у творах Харукі Муракамі та інших японських авторів.

Символ удачі та спокою

У японській культурі коти традиційно асоціюються з удачею та гармонією. Саме звідси походить знаменита статуетка "манекі-неко" — кіт із піднятою лапою, який нібито "запрошує" удачу.

Якщо у котика піднята права лапа, це знак залучення грошей та удачі і успіху, зазвичай в діловій сфері. Йдеться про денний бізнес.

Манекі-неко підняла ліву лапу? Це приваблює клієнтів або людей. Зокрема йдеться про нічний бізнес, наприклад бари і ресторани.

Права і ліва підняті лапи приносять удачу, пов'язану з бізнесом.

Манеки-неко можна ставаити в будинок в якості інтерєра на видне місце, наприклад, в хол (щоб таким чином зазивати гостей і гарних людей).

Важливо

"Історичний крок": Японія скасувала обмеження на продаж зброї за кордон

За легендою, така традиція виникла після того, як кіт врятував феодала від удару блискавки біля храму Ґотокудзі у Токіо. Сьогодні статуетки манекі-неко можна побачити у магазинах, ресторанах та офісах по всій Японії.

Експерти попереджають водночас, що через старіння населення та демографічну кризу кількість домашніх тварин у країні в майбутньому може скорочуватися. Але поки що японські коти залишаються справжніми зірками культури й економіки країни.

Нагадаємо, американський мільярдер та інвестор Воррен Баффет назвав одну з найважливіших навичок для успіху в бізнесі.