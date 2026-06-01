Воррен Баффет назвав головну навичку 2026 року: без неї навіть геніальні ідеї не спрацюють

Американський мільярдер та інвестор назвав одну з найважливіших навичок для успіху в бізнесі.

Воррен Баффет — один з найуспішніших та найбагатших інвесторів, статки якого становлять приблизно 101,1 млрд доларів, назвав головну навичку 2026 року, без якої навіть геніальні ідеї не працюють. Про це йдеться у документальних матеріалах про 95-річного Баффета та під час зустрічей з Berkshire Hathaway.

За словами бізнесмена, навіть найкращі ідеї можуть залишитися непоміченими, якщо людина не здатна доступно пояснити їх іншим.

Найважливіша навичка для досягання успіху

Баффет неодноразово розповідав, що у молодості мав серйозний страх публічних виступів. Щоб подолати його, він записався на курс ораторського мистецтва Dale Carnegie. Сам інвестор пізніше визнавав, що це навчання суттєво вплинуло на його кар’єру та допомогло стати успішнішим у бізнесі й переговорах.

"Якщо ви не можете донести свою ідею, це все одно, що підморгувати дівчині в темряві — ви знаєте, що робите, але більше ніхто", — так Баффет раніше описував важливість комунікації.

На думку мільярдера, 2026 року перевагу отримують не лише люди з інноваційними ідеями, а й ті, хто вміє ефективно презентувати свої проєкти, переконувати інших та будувати комунікацію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Воррен Баффет більше не писатиме листи, які супроводжують річні звіти його фірми Berkshire Hathaway, а також не відповідатиме на запитання на щорічних зборах акціонерів компанії.