Один із найбагатших людей на Землі розповів, як заробити свій перший мільярд (фото)

На зборах акціонерів Berkshire Hathaway легендарний інвестор Воррен Баффет розповів, як би він заробив мільярди, якби починав з нуля. Його відповідь залишається актуальною і у 2025 році.

Під час щорічних зборів акціонерів Berkshire Hathaway 1999 року один з учасників наважився поставити запитання, яке не наважився б поставити майже ніхто. Про це згадує видання Benzinga.

"Якби ви сьогодні, у свої 30 років, починали все заново — що б ви зробили, щоб повторити свій успіх? Коротше кажучи, містер Баффет, як мені заробити 30 мільярдів доларів?" — пролунало з публіки.

Натовп засміявся, але запитання виявилося точним. Тоді статки Баффета дійсно становили близько 30 мільярдів доларів. А тепер, у 2025 році, його капітал перевищив 151,6 мільярда, що робить відповідь інвестора ще актуальнішою.

Баффет не став довго думати. "Починай молодим", — відповів він. За його словами, саме час і терпіння стали вирішальними факторами успіху.

"Ми з Чарлі Мангером почали котити наш сніговий ком з вершини дуже високої гори. Весь секрет у тому, щоб пагорб був довгим, а сніг — липким. Почни рано або живи дуже довго — ось формула зростання", — сказав Баффет.

Воррен Баффет відомий своєю простотою

Він зазначив, що якби сьогодні починав з нуля, маючи всього 10 000 доларів, то робив би те саме: обирав якісні компанії та вірив у довгострокові інвестиції.

"Я б зосередився на невеликих компаніях, яких ринок недооцінює. Ніхто не принесе вам готових ідей — їх потрібно шукати самому", — підкреслив він.

Баффет згадав, як 1951 року інвестував у Geico, попри скепсис великих інвесторів.

"Мені тоді говорили, що я не розумію, про що говорю. Але саме цей ризик став одним із найкращих рішень у моєму житті", — зізнався мільярдер.

Головний принцип Баффета залишається незмінним — думай сам.

"Не шукайте людей, які погодяться з вами. Не шукайте навіть тих, хто вас зрозуміє. Думайте самостійно — і ви знайдете щось нове", — додав він.

Його давній партнер Чарлі Мангер нагадав, що "найважче — перші 100 000 доларів". За його словами, тих, хто досягає цього швидше, об'єднують три риси: раціональність, енергія та вміння жити нижче за свої можливості.

На завершення Баффет сказав: "Ця порада буде актуальною і через сто років. Головне — хороші компанії, розумні ціни та власне судження".

