Один из самых богатых людей на Земле рассказал, как заработать свой первый миллиард (фото)
На собрании акционеров Berkshire Hathaway легендарный инвестор Уоррен Баффет рассказал, как бы он заработал миллиарды, если бы начинал с нуля. Его ответ остается актуальным и в 2025 году.
Во время ежегодного собрания акционеров Berkshire Hathaway в 1999 году один из участников решился задать вопрос, который не осмелился бы задать почти никто. Об этом вспоминает издание Benzinga.
"Если бы вы сегодня, в свои 30 лет, начинали все заново — что бы вы сделали, чтобы повторить свой успех? Короче говоря, мистер Баффет, как мне заработать 30 миллиардов долларов?" — прозвучало из публики.
Толпа засмеялась, но вопрос оказался точным. Тогда состояние Баффета действительно составляло около 30 миллиардов долларов. А теперь, в 2025 году, его капитал превысил 151,6 миллиарда, что делает ответ инвестора еще актуальнее.
Баффет не стал долго думать. "Начинай молодым", — ответил он. По его словам, именно время и терпение стали решающими факторами успеха.
"Мы с Чарли Мангером начали катить наш снежный ком с вершины очень высокой горы. Весь секрет в том, чтобы холм был длинным, а снег — липким. Начни рано или живи очень долго — вот формула роста", — сказал Баффет.
Он отметил, что если бы сегодня начинал с нуля, имея всего 10 000 долларов, то делал бы то же самое: выбирал качественные компании и верил в долгосрочные инвестиции.
"Я бы сосредоточился на небольших компаниях, которых рынок недооценивает. Никто не принесет вам готовые идеи — их нужно искать самому", — подчеркнул он.
Баффет вспомнил, как в 1951 году инвестировал в Geico, несмотря на скепсис крупных инвесторов.
"Мне тогда говорили, что я не понимаю, о чем говорю. Но именно этот риск стал одним из лучших решений в моей жизни", — признался миллиардер.
Главный принцип Баффета остается неизменным — думай сам.
"Не ищите людей, которые согласятся с вами. Не ищите даже тех, кто вас поймет. Думайте самостоятельно — и вы найдете что-то новое", — добавил он.
Его давний партнер Чарли Мангер напомнил, что "самое трудное — первые 100 000 долларов". По его словам, тех, кто достигает этого быстрее, объединяют три черты: рациональность, энергия и умение жить ниже своих возможностей.
В завершение Баффет сказал: "Этот совет будет актуален и через сто лет. Главное — хорошие компании, разумные цены и собственное суждение".
