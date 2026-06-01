Уоррен Баффет назвал главный навык в 2026 году: без него даже гениальные идеи не сработают

Американский миллиардер и инвестор назвал один из важнейших навыков для успеха в бизнесе.

Уоррен Баффет — один из самых успешных и богатых инвесторов, состояние которого составляет около 101,1 млрд долларов, назвал главный навык 2026 года, без которого даже гениальные идеи не работают. Об этом говорится в документальных материалах о 95-летнем Баффете и во время встреч с Berkshire Hathaway.

По словам бизнесмена, даже самые лучшие идеи могут остаться незамеченными, если человек не способен доступно объяснить их другим.

Важнейший навык для достижения успеха

Баффет неоднократно рассказывал, что в молодости испытывал серьезный страх публичных выступлений. Чтобы преодолеть его, он записался на курс ораторского искусства Dale Carnegie. Сам инвестор позже признавал, что это обучение существенно повлияло на его карьеру и помогло стать более успешным в бизнесе и переговорах.

"Если вы не можете донести свою идею, это все равно, что подмигивать девушке в темноте — вы знаете, что делаете, но больше никто", — так Баффетт ранее описывал важность коммуникации.

По мнению миллиардера, в 2026 году преимущество получают не только люди с инновационными идеями, но и те, кто умеет эффективно презентовать свои проекты, убеждать других и строить коммуникацию.

Напомним, ранее стало известно, что Уоррен Баффет больше не будет писать письма, сопровождающие годовые отчеты его фирмы Berkshire Hathaway, а также не будет отвечать на вопросы на ежегодном собрании акционеров компании.