В местной прессе и среди инвесторов-любителей миллионера называют "японским Уорреном Баффетом".

Японец Сигеру Фудзимото начал торговать на фондовом рынке еще 69 лет назад. Тогда ему было 19 лет. Сейчас его состояние оценивается примерно в 2 млрд иен (около 14 млн долларов). Историю о нем рассказывало агентство Bloomberg.

Интерес к Фудзимото резко возрастает каждый раз, когда он увеличивает долю в компаниях. Так, после того как стало известно о его пакете более 5% в японской фирме по управлению недвижимостью Storage-OH Co., акции компании подскочили на 17%.

Что известно об инвесторе-миллионере

Фудзимото когда-то был владельцем зоомагазина в Кобе. Впоследствии также держал салоны японского маджонга.

А в 1986 году он продал бизнес и полностью перешел к инвестициям. Свою карьеру дневного трейдера начал в 2015-м/

Відео дня

Инвестор известен тем, что внимательно отслеживает рынок и выбирает компании с растущими доходами, прибылью и дивидендами, а также проводящие выкуп акций. Среди его актуальных инвестиций — производитель автокомпонентов G-TEKT Corp. и производитель строительной техники Takeuchi Manufacturing.

"Когда цены на акции падают — самое время покупать. Но вопрос в том, хватит ли у тебя денег и смелости", — сказал Фудзимото в комментарии Bloomberg.

Секреты 88-летнего японского инвестора с 14 млн долларов

Он подробно записывает все сделки, а также пользуется техническим анализом, в частности индикаторами RSI и MACD. Ежедневно он просыпается около двух часов ночи, чтобы следить за рынками США, и даже не пользуется смартфоном или кредитными картами.

Его инвестиционный подход базируется на сочетании фундаментального и технического анализа, а также долгосрочном удержании перспективных активов. В то же время он сам предостерегает молодых инвесторов от чрезмерно рискованного дневного трейдинга.

"Важно держать хорошие акции долгосрочно. Не стоит покупать и продавать мгновенно", — отметил он.

Важно

Новый токен Трампа принес семье миллиарды в первый день торгов, — Wall Street Journal

Фудзимото также стал символом изменения инвестиционной культуры в Японии, где традиционно доминируют сбережения в наличных и банковских депозитах. В последние годы правительство стимулирует население инвестировать через налоговые льготы, в частности программу NISA.

Несмотря на возраст, инвестор продолжает активно торговать и даже ведет популярную книгу о своей стратегии. Он признается, что иногда недоволен размером своего капитала и считает, что мог бы заработать больше.

"Инвестирование для меня — это удовольствие. Это интересно, когда ты учишься, анализируешь и видишь результат", — говорит Фудзимото.

Напомним, клуб миллиардеров Forbes пополнил футболист Дэвид Бекхэм. Фокус рассказывал, кто из спортсменов входит в первую 20 миллиардеров по версии журнала 2026 года.