В місцевій пресі та серед інвесторів-аматорів мільйонера називають "японським Ворреном Баффетом".

Японець Сіґеру Фудзімото почав торгувати на фондовому ринку ще 69 років тому. Тоді йому було 19 років.. Наразі його статки оцінюють приблизно у 2 млрд єн (близько 14 млн доларів). Історію про нього розповідало агентство Bloomberg.

Інтерес до Фудзімото різко зростає щоразу, коли він збільшує частку в компаніях. Так, після того як стало відомо про його пакет понад 5% у японській фірмі з управління нерухомістю Storage-OH Co., акції компанії підскочили на 17%.

Що відомо про інвестора-мільйонера

Фудзімото колись був власником зоомагазину в Кобе. Згодом також тримав салони японського маджонгу.

А 1986 року він продав бізнес і повністю перейшов до інвестицій. Свою кар’єру денного трейдера почав 2015-го/

Інвестор відомий тим, що уважно відстежує ринок і обирає компанії з зростаючими доходами, прибутком і дивідендами, а також ті, що проводять викуп акцій. Серед його актуальних інвестицій — виробник автокомпонентів G-TEKT Corp. і виробник будівельної техніки Takeuchi Manufacturing.

"Коли ціни на акції падають — саме час купувати. Але питання в тому, чи вистачить у тебе грошей і сміливості", — сказав Фудзімото в коментарі Bloomberg.

Секрети 88-річного японського інвестора з 14 млн доларів

Він детально занотовує всі угоди, а також користується технічним аналізом, зокрема індикаторами RSI та MACD. Щодня він прокидається близько другої ночі, щоб стежити за ринками США, і навіть не користується смартфоном чи кредитними картками.

Його інвестиційний підхід базується на поєднанні фундаментального та технічного аналізу, а також довгостроковому утриманні перспективних активів. Водночас він сам застерігає молодих інвесторів від надмірно ризикового денного трейдингу.

"Важливо тримати хороші акції довгостроково. Не варто купувати і продавати миттєво", — зазначив він.

Фудзімото також став символом зміни інвестиційної культури в Японії, де традиційно домінують заощадження в готівці та банківських депозитах. Останніми роками уряд стимулює населення інвестувати через податкові пільги, зокрема програму NISA.

Попри вік, інвестор продовжує активно торгувати та навіть веде популярну книгу про свою стратегію. Він зізнається, що інколи незадоволений розміром свого капіталу і вважає, що міг би заробити більше.

"Інвестування для мене — це задоволення. Це цікаво, коли ти вчишся, аналізуєш і бачиш результат", — каже Фудзімото.

