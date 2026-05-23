Девід Бекхем став першим британським спортсменом-мільярдером. Фокус розповідає про походження статків ексфутболіста та хто входить до першої 20 мільярдерів за версією Forbes 2026 року.

Колишній капітан збірної Англії з футболу Девід Бекхем офіційно увійшов до клубу мільярдерів. За оцінкою Forbes, 51-річний ексгравець став одним із небагатьох професійних спортсменів в історії, чиї статки перевищили 1 млрд доларів. У цьому ж клубі присутні баскетболісти Майкл Джордан, Меджик Джонсон, Леброн Джеймс, гольфіст Тайгер Вудс, а також тенісисти Роджер Федерер і Йон Ціріак.

Походження статків Девіда Бекхема

Сукупний капітал Девіда та Вікторії Бекхем оцінюється у 1,58 млрд доларів. Порівняно з 2025 роком статки подружжя подвоїлися, адже раніше їх оцінювали у 666 млн доларів.

Page Six пише, що головним джерелом зростання статків Девіда Бекхема за останній рік стала його частка в клубі MLS "Інтер Маямі". Він володіє 26% футбольного клубу, і цю частку оцінюють майже у 400 млн доларів. Після того як 2023-го до клубу перейшов Ліонель Мессі, вартість команди значно зросла.

Девід Бекхем та Вікторія Бекхем мають статки у розмірі 1,58 млрд доларів

Нерухомість і бренди

Вагому частину статків родини Бекхем становлять інвестиції в нерухомість.

Девід та Вікторія володіють будинком у Маямі вартістю майже 80 млн доларів, резиденцією в лондонському Голланд-Парку за 66 млн доларів і маєтком у Грейт-Тью поблизу Котсуолд-Гіллз в Англії, який оцінюють у 26 млн доларів. Крім того, видання зазначає, що подружжя має суперяхту вартістю понад 20 млн доларів.

Девід Бекхем заробляє завдяки власним бізнесам. В нього є велнес-бренд IM8 та бренд здорових дитячих снеків Beeup.

А під час футбольної кар’єри Бекхем отримав сотні мільйонів доларів завдяки зарплаті як гравець і рекламним контрактам із такими великими брендами, як Adidas і H&M.

Вікторія Бекхем, своєю чергою, сформувала власний капітал завдяки участі у Spice Girls та запуску однойменної модної імперії у 2008-му. Минулого року агентство Reuters повідомляло, що оцінка її модного бренду становить близько 700 млн доларів.

Клуб мільярдерів за версією Forbes 2026 — 20 найбагатших людей планети

Тим часом клуб мільярдерів зростає. За версією Forbes, 2026 року до нього увійшли 3428 людей. Найбільше місць на верхівці рейтингу посідають американські підприємці, насамперед представники технологічного сектору.

Перше місце у списку найбагатших людей планети утримує Ілон Маск. Його статки оцінюють у 839 млрд доларів. Це більш ніж утричі більше, ніж капітал найближчих конкурентів — співзасновників Google Ларрі Пейджа та Сергія Бріна, чиї статки становлять 257 млрд доларів і 237 млрд доларів відповідно.

До першої п’ятірки також входять засновник Amazon Джефф Безос зі статками 224 млрд доларів та засновник Facebook Марк Цукерберг, капітал якого оцінюють у 222 млрд доларів. Шосту позицію займає співзасновник Oracle Ларрі Еллісон зі 190 млрд доларів.

У десятку найбагатших людей увійшли й представники Європи, зокрема власник LVMH Бернар Арно та його родина зі статками 171 млрд доларів, а також засновник Zara Амансіо Ортега, чий капітал оцінюють у 148 млрд доларів. Серед найбагатших також — глава Nvidia Дженсен Хуанг зі 154 млрд доларів та інвестор Воррен Баффет, який має 149 млрд доларів.

У таблиці Фокус зібрав тих, хто опинився в другій десятці рейтингу Forbes.

У двадцятку найбагатших людей світу входить Білл Гейтс

Тож, найбільші статки у світі зосереджені в технологіях, фінансах, інвестиціях, роздрібній торгівлі, моді та телекомунікаціях.

Раніше Фокус писав, що в Україні вже є понад 3,5 тисячі людей, які вважаються мільйонерами. Більшість з них мешкає у Києві.