Мільйонери України здебільшого сконцентрувалися у Києві, Львові та Дніпрі. А найпоширенішими джерелам доходів позначають спадщину та подарунки.

Станом на початок березня 2026 року українці подали понад 46 тисяч декларацій про майновий стан та доходи. Загалом було відображено 32,4 млрд грн, що громадяни отримали 2025 року, повідомляє Державна податкова служба України.

За підсумками декларування громадяни визначили до сплати 716 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору, що майже на 200 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Тож, в Україні вже понад 3,5 тисячі мільйонерів. Найбільше з них мешкає в Києві. Разом вони задекларували 14,6 млрд грн доходів. Найпоширеніші джерела доходів — спадщина та подарунки.

Де проживають мільйонери та які суми задекларували

Найбільшу суму податкових зобов’язань задекларував мешканець Київської області – понад 15,6 млн грн ПДФО та військового збору.

Загалом у Києві живуть найбагатші українці. Там задекларовано 6,6 млрд грн. Другу сходинку посіла Львівська область із 3,0 млрд грн. Дніпропетровська область має 2,9 млрд грн, а Київська область — 2,8 млрд грн.

Податкова зазначає, що понад 19 тисяч громадян подали декларації для отримання податкової знижки.

Податкова знижка: як повертають частину ПДФО та військового збору в Україні

Зазначимо, що податкова знижка — це частина коштів, яку держава повертає платнику податків або зараховує як зменшення податкового зобов’язання. Вона надається, якщо громадянин мав витрати, що передбачені законодавством, наприклад на освіту, лікування, благодійність чи іпотеку. У 2026 році українці визначили до повернення з бюджету 139,4 млн грн ПДФО, що майже на 98 млн грн більше, ніж торік.

Станом на березень 2026 року деклараційна кампанія в Україні триває. Тож, до 1 травня у громадян є можливість подати декларації. А для отримання податкової знижки декларацію потрібно подати до 31 грудня 2026 року (включно).

