Миллионеры Украины в основном сконцентрировались в Киеве, Львове и Днепре. А самыми распространенными источниками доходов обозначают наследство и подарки.

По состоянию на начало марта 2026 года украинцы подали более 46 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах. В целом было отражено 32,4 млрд грн, которые граждане получили в 2025 году, сообщает Государственная налоговая служба Украины.

По итогам декларирования граждане определили к уплате 716 млн грн налога на доходы физических лиц и военного сбора, что почти на 200 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Поэтому, в Украине уже более 3,5 тысячи миллионеров. Больше всего из них живет в Киеве. Вместе они задекларировали 14,6 млрд грн доходов. Самые распространенные источники доходов — наследство и подарки.

В Украине продолжается декларационная кампания Фото: Nazk.gov.ua

Где проживают миллионеры и какие суммы задекларировали

Наибольшую сумму налоговых обязательств задекларировал житель Киевской области — более 15,6 млн грн НДФЛ и военного сбора.

Всего в Киеве живут самые богатые украинцы. Там задекларировано 6,6 млрд грн. Второе место заняла Львовская область с 3,0 млрд грн. Днепропетровская область имеет 2,9 млрд грн, а Киевская область — 2,8 млрд грн.

Налоговая отмечает, что более 19 тысяч граждан подали декларации для получения налоговой скидки.

Налоговая скидка: как возвращают часть НДФЛ и военного сбора в Украине

Отметим, что налоговая скидка — это часть средств, которую государство возвращает налогоплательщику или зачисляет в качестве уменьшения налогового обязательства. Она предоставляется, если гражданин имел расходы, предусмотренные законодательством, например на образование, лечение, благотворительность или ипотеку. В 2026 году украинцы определили к возврату из бюджета 139,4 млн грн НДФЛ, что почти на 98 млн грн больше, чем в прошлом году.

По состоянию на март 2026 года декларационная кампания в Украине продолжается. Поэтому, до 1 мая у граждан есть возможность подать декларации. А для получения налоговой скидки декларацию нужно подать до 31 декабря 2026 года (включительно).

