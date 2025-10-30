Без следов в декларациях: как депутаты покупают элитные часы за наличные в центре Киева, — СМИ

В центре Киева разоблачили масштабную схему нелегального ввоза и продажи ювелирных изделий и дорогих швейцарских часов, из-за которой государственный бюджет мог недополучить не менее 100 миллионов гривен за годы полномасштабной войны. Несмотря на объявленные подозрения и изъятие товаров, расследователи утверждают, что бизнес продолжает работать в том же режиме — исключительно за наличные или криптовалюту и без уплаты налогов.

Как сообщает издание "ТСН" со ссылкой на журналистское расследование "Хапуга.ua", деятельность по продаже элитных украшений была замаскирована под работу бутика Lux Groups, который расположен на одном из самых дорогих перекрестков столицы — на Крещатике неподалеку от бульвара Тараса Шевченко. За вывеской магазина, где представлены часы и ювелирные изделия премиум-класса, расследователи увидели продуманную схему контрабанды и уклонения от налогов.

Как именно ввозили и продавали дорогие украшения

Расследование показывает, что элитные часы Rolex, Cartier, Audemars Piguet и другие изделия закупали преимущественно в Объединенных Арабских Эмиратах. Оттуда их нелегально переправляли в Польшу, а дальше — в вагонах поездов сообщением Варшава-Киев, где товар скрывали от осмотра таможенников. Об этом рассказала пресс-секретарь Бюро экономической безопасности Украины Ярослава Лакийчук.

По ее словам, после ввоза в Украину драгоценности реализовывали без чеков, без юридического оформления и без каких-либо налоговых обязательств. Покупателю предлагали оплату наличными в валюте или криптовалютой, что полностью исключало возможность отследить происхождение средств или подтвердить сам факт покупки.

В среднем, отмечают детективы, в течение месяца такая группа могла продавать товара на 200-300 тысяч долларов, а в период новогодних и других праздничных дат — до полумиллиона долларов. Все это — вне налоговой системы, что позволяло дельцам получать сверхприбыли в тени.

Журналисты, проанализировав объем и рыночную стоимость товаров за последние три года, пришли к выводу, что государственный бюджет только с этого бизнеса мог потерять около 100 миллионов гривен налоговых поступлений. А если бы весь товар был растаможен официально, государство должно было бы получить более 130 миллионов гривен таможенных платежей.

Как завозят элитные часы и продают наличными депутатам

Обыски и судебные решения: что известно

Правоохранители уже провели ряд обысков, изъяли драгоценности, часы и значительные суммы наличных, после чего были объявлены подозрения и избраны меры пресечения подозреваемым. Однако, как отмечают журналисты, бутик продолжает работать в том же формате, что и раньше.

Для проверки этого расследователи попытались заказать часы в Lux Groups. Менеджеры магазина без колебаний подтвердили, что товар могут доставить "под заказ", а оплату принять в криптовалюте или через обменный пункт.

При этом сотрудники салона не смогли назвать даже юридическое лицо, в пользу которого покупатель якобы должен осуществлять оплату, что свидетельствует о сознательном сокрытии конечных выгодополучателей.

Кто стоит за бизнесом

По документам, официальным владельцем ООО "Люкс Групс" является Владислав Ружницкий. Именно его банковские реквизиты обнаружили расследователи при попытке внести предоплату за часы.

Однако, правоохранители считают настоящим координатором схемы другое лицо — Александра Лицкевича. Его называют "человеком без лица": фото и информация о нем в основном выглядят, как будто они сгенерированы искусственным интеллектом. Как отмечают в материале, Лицкевич почти не появляется на публике и тщательно избегает идентификации.

К схеме может быть причастна и его мать, Валентина Лицкевич, на которую оформлено ФЛП. За последние четыре года она стала обладательницей сразу трех автомобилей премиального класса — Mercedes-Benz G-Class, Bentley Bentayga и Bentley Continental GT, общей стоимостью более 28 миллионов гривен.

Во время одного из обысков Лицкевич и двое его помощников, по данным следствия, применили физическую силу в отношении детективов БЭБ и сотрудника СБУ, которые действовали в рамках уголовного производства. За нападение на правоохранителей ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Кто покупает такие изделия

Среди покупателей Lux Groups журналисты называют:

блогеров и публичных инфлюенсеров,

частных бизнес-тренеров,

моделей с платформ для взрослых,

а также представителей политической и бизнес-элиты.

Для многих из них бескассовые покупки — способ сокрытия реальных доходов: товары не нужно декларировать, а источник оплаты не подлежит контролю.

