Без слідів у деклараціях: як депутати купують елітні годинники за готівку у центрі Києва, — ЗМІ

У центрі Києва викрили масштабну схему нелегального ввезення та продажу ювелірних виробів і дорогих швейцарських годинників, через яку державний бюджет міг недоотримати щонайменше 100 мільйонів гривень за роки повномасштабної війни. Попри оголошені підозри та вилучення товарів, розслідувачі стверджують, що бізнес продовжує працювати в тому самому режимі — виключно за готівку або криптовалюту і без сплати податків.

Як повідомляє видання "ТСН" із посиланням на журналістське розслідування "Хапуга.ua", діяльність із продажу елітних прикрас була замаскована під роботу бутику Lux Groups, що розташований на одному з найдорожчих перехресть столиці — на Хрещатику неподалік бульвару Тараса Шевченка. За вивіскою магазину, де представлені годинники та ювелірні вироби преміум-класу, розслідувачі побачили продуману схему контрабанди та ухилення від податків.

Як саме ввозили та продавали дорогі прикраси

Розслідування показує, що елітні годинники Rolex, Cartier, Audemars Piguet та інші вироби закуповували переважно в Об’єднаних Арабських Еміратах. Звідти їх нелегально переправляли до Польщі, а далі — у вагонах поїздів сполученням Варшава–Київ, де товар приховували від огляду митників. Про це розповіла речниця Бюро економічної безпеки України Ярослава Лакійчук.

За її словами, після ввезення до України коштовності реалізовували без чеків, без юридичного оформлення та без будь-яких податкових зобов’язань. Покупцеві пропонували оплату готівкою у валюті або криптовалютою, що повністю виключало можливість відстежити походження коштів або підтвердити сам факт покупки.

У середньому, наголошують детективи, протягом місяця така група могла продавати товару на 200–300 тисяч доларів, а у період новорічних та інших святкових дат — до півмільйона доларів. Усе це — поза податковою системою, що дозволяло ділкам отримувати надприбутки у тіні.

Журналісти, проаналізувавши обсяг і ринкову вартість товарів за останні три роки, дійшли висновку, що державний бюджет лише з цього бізнесу міг втратити близько 100 мільйонів гривень податкових надходжень. А якби весь товар був розмитнений офіційно, держава мала б отримати понад 130 мільйонів гривень митних платежів.

Обшуки та судові рішення: що відомо

Правоохоронці вже провели низку обшуків, вилучили коштовності, годинники та значні суми готівки, після чого було оголошено підозри та обрано запобіжні заходи підозрюваним. Однак, як зазначають журналісти, бутик продовжує працювати у тому ж форматі, що і раніше.

Для перевірки цього розслідувачі спробували замовити годинник у Lux Groups. Менеджери магазину без вагань підтвердили, що товар можуть доставити "під замовлення", а оплату прийняти в криптовалюті або через обмінний пункт.

При цьому співробітники салону не змогли назвати навіть юридичну особу, на користь якої покупець нібито має здійснювати оплату, що свідчить про свідоме приховування кінцевих вигодоотримувачів.

Хто стоїть за бізнесом

За документами, офіційним власником ТОВ "Люкс Групс" є Владислав Ружницький. Саме його банківські реквізити виявили розслідувачі під час спроби внести передоплату за годинник.

Однак, правоохоронці вважають справжнім координатором схеми іншу особу — Олександра Ліцкевича. Його називають "людиною без обличчя": фото та інформація про нього здебільшого виглядають, неначе вони згенеровані штучним інтелектом. Як зауважують у матеріалі, Ліцкевич майже не з’являється на публіці та ретельно уникає ідентифікації.

До схеми може бути причетна і його мати, Валентина Ліцкевич, на яку оформлено ФОП. За останні чотири роки вона стала власницею одразу трьох автомобілів преміального класу — Mercedes-Benz G-Class, Bentley Bentayga та Bentley Continental GT, загальною вартістю понад 28 мільйонів гривень.

Під час одного з обшуків Ліцкевич і двоє його помічників, за даними слідства, застосували фізичну силу щодо детективів БЕБ та співробітника СБУ, які діяли в рамках кримінального провадження. За напад на правоохоронців йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Хто купує такі вироби

Серед покупців Lux Groups журналісти називають:

блогерів і публічних інфлюенсерів,

приватних бізнес-тренерів,

моделей із платформ для дорослих,

а також представників політичної та бізнес-еліти.

Для багатьох із них безкасові покупки — спосіб приховування реальних доходів: товари не потрібно декларувати, а джерело оплати не підлягає контролю.

