Багаті стали ще багатшими: хто заробив найбільше у 2025 році (фото)

Поки для більшості жителів планети 2025 рік виявився непростим через війни, інфляцію та нестабільність, для найбагатших людей світу він став рекордним.

Статки глобальної еліти мільярдерів зросли до нових історичних максимумів, а одна людина зуміла збільшити свій капітал так, що обігнала всіх із величезним відривом. Про це пише Unilad.

За оцінками Forbes, сукупні статки більш ніж 3000 мільярдерів світу з початку року зросли на 3,6 трильйона доларів і досягли 18,7 трильйона доларів. Головними драйверами зростання стали технологічний сектор та інвестиції в штучний інтелект.

Особливо виділилися десять мільярдерів, чиї загальні статки за рік збільшилися на 729 мільярдів доларів. Ми розповімо вам про п'ять із них. При цьому приріст капіталу лідера перевершив статки другої найбагатшої людини на планеті.

Ларрі Еллісон

81-річний співзасновник Oracle Ларрі Еллісон провів 2025 рік вкрай успішно. Його статки зросли на 40,6 мільярда доларів і сягнули 250,3 мільярда.

Статки Ларрі Еллісона зросли на 40,6 мільярда доларів Фото: Britannica

Ключовим моментом стало різке зростання акцій Oracle на тлі буму штучного інтелекту — в один із днів папери компанії подорожчали відразу на 36 відсотків. Додаткову роль зіграли великі медійні угоди і вплив Еллісона в технологічному і політичному істеблішменті США.

Дженсен Хуанг

Одним із символів року, що минає, став співзасновник і генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг. Ринкова капіталізація компанії вперше в історії досягла 5 трильйонів доларів, що зробило її найдорожчою у світі.

Особисті статки Хуанга зросли на 42,3 мільярда доларів Фото: Britannica

На цьому тлі особисті статки Хуанга зросли на 42,3 мільярда доларів і становили 159,5 мільярда. Його успіх безпосередньо пов'язаний з глобальним попитом на обчислювальні потужності та ШІ-чіпи.

Сергій Брин

Співзасновник Google Сергій Брін також опинився серед головних бенефіціарів технологічного буму. Активний розвиток штучного інтелекту в Alphabet і рекордні фінансові показники компанії призвели до різкого зростання вартості акцій.

Статки Бріна збільшилися на 86,1 мільярда доларів Фото: Wikipedia

Статки Бріна збільшилися на 86,1 мільярда доларів і сягнули 235,1 мільярда, зробивши його одним із найбагатших людей року, які найшвидше багатіють.

Ларрі Пейдж

Трохи попереду свого давнього партнера опинився Ларрі Пейдж. Його статки зросли на 98,7 мільярда доларів і становили 254,7 мільярда.

Статки Ларрі Пейджа зросли на 98,7 мільярда доларів Фото: Forbes

Значну роль зіграло впровадження нової ШІ-моделі Gemini 3, яка стала серйозним конкурентом на ринку. Додатковим успіхом стала співпраця з державними структурами США, що посилило довіру інвесторів.

Ілон Маск

Абсолютним рекордсменом 2025 року став Ілон Маск. Його статки збільшилися на приголомшливі 333,2 мільярда доларів і досягли приблизно 754 мільярдів.

Статки Маска збільшилися на приголомшливі 333,2 мільярда доларів Фото: Global Look Press

Зростання було забезпечено одразу кількома факторами: подвоєнням вартості SpaceX, зростанням акцій Tesla і судовим рішенням, яке дало змогу Маску зберегти гігантський пакет акцій як компенсацію. Крім того, аналітики прогнозують, що його ШІ- та соцмедійні проєкти можуть вивести бізнесмена на новий рівень уже 2026 року.

За оцінками експертів, якщо поточні тренди збережуться, Маск може стати першим трильйонером в історії, остаточно переписавши уявлення про масштаби особистого багатства у XXI столітті.

