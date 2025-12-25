Богатые стали еще богаче: кто заработал больше всех в 2025 году (фото)

Пока для большинства жителей планеты 2025 год оказался непростым из-за войн, инфляции и нестабильности, для самых богатых людей мира он стал рекордным.

Состояние глобальной элиты миллиардеров выросло до новых исторических максимумов, а один человек сумел увеличить свой капитал так, что обогнал всех с огромным отрывом. Об этом пишет Unilad.

По оценкам Forbes, совокупное состояние более чем 3000 миллиардеров мира с начала года выросло на 3,6 триллиона долларов и достигло 18,7 триллиона долларов. Главными драйверами роста стали технологический сектор и инвестиции в искусственный интеллект.

Особенно выделились десять миллиардеров, чье общее состояние за год увеличилось на 729 миллиардов долларов. Мы расскажем вам о пяти из них. При этом прирост капитала лидера превзошел состояние второго самого богатого человека на планете.

Ларри Эллисон

81-летний сооснователь Oracle Ларри Эллисон провел 2025 год крайне успешно. Его состояние выросло на 40,6 миллиарда долларов и достигло 250,3 миллиарда.

Состояние Ларри Эллисона выросло на 40,6 миллиарда долларов Фото: Britannica

Ключевым моментом стал резкий рост акций Oracle на фоне бума искусственного интеллекта — в один из дней бумаги компании подорожали сразу на 36 процентов. Дополнительную роль сыграли крупные медийные сделки и влияние Эллисона в технологическом и политическом истеблишменте США.

Дженсен Хуанг

Одним из символов уходящего года стал соучредитель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг. Рыночная капитализация компании впервые в истории достигла 5 триллионов долларов, что сделало ее самой дорогой в мире.

Личное состояние Хуанга выросло на 42,3 миллиарда долларов Фото: Britannica

На этом фоне личное состояние Хуанга выросло на 42,3 миллиарда долларов и составило 159,5 миллиарда. Его успех напрямую связан с глобальным спросом на вычислительные мощности и ИИ-чипы.

Сергей Брин

Сооснователь Google Сергей Брин также оказался в числе главных бенефициаров технологического бума. Активное развитие искусственного интеллекта в Alphabet и рекордные финансовые показатели компании привели к резкому росту стоимости акций.

Состояние Брина увеличилось на 86,1 миллиарда долларов Фото: Wikipedia

Состояние Брина увеличилось на 86,1 миллиарда долларов и достигло 235,1 миллиарда, сделав его одним из самых быстро богатеющих людей года.

Ларри Пейдж

Чуть впереди своего давнего партнера оказался Ларри Пейдж. Его состояние выросло на 98,7 миллиарда долларов и составило 254,7 миллиарда.

Состояние Ларри Пейджа выросло на 98,7 миллиарда долларов Фото: Forbes

Значительную роль сыграло внедрение новой ИИ-модели Gemini 3, которая стала серьезным конкурентом на рынке. Дополнительным успехом стало сотрудничество с государственными структурами США, что усилило доверие инвесторов.

Илон Маск

Абсолютным рекордсменом 2025 года стал Илон Маск. Его состояние увеличилось на ошеломляющие 333,2 миллиарда долларов и достигло примерно 754 миллиардов.

Состояние Маска увеличилось на ошеломляющие 333,2 миллиарда долларов Фото: Global Look Press

Рост был обеспечен сразу несколькими факторами: удвоением стоимости SpaceX, ростом акций Tesla и судебным решением, позволившим Маску сохранить гигантский пакет акций в качестве компенсации. Кроме того, аналитики прогнозируют, что его ИИ-и соцмедийные проекты могут вывести бизнесмена на новый уровень уже в 2026 году.

По оценкам экспертов, если текущие тренды сохранятся, Маск может стать первым триллионером в истории, окончательно переписав представление о масштабах личного богатства в XXI веке.

