Дэвид Бекхэм стал первым британским спортсменом-миллиардером. Фокус рассказывает о происхождении состояния экс-футболиста и кто входит в первую 20 миллиардеров по версии Forbes 2026 года.

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм официально вошел в клуб миллиардеров. По оценке Forbes, 51-летний экс-игрок стал одним из немногих профессиональных спортсменов в истории, чье состояние превысило 1 млрд долларов. В этом же клубе присутствуют баскетболисты Майкл Джордан, Мэджик Джонсон, Леброн Джеймс, гольфист Тайгер Вудс, а также теннисисты Роджер Федерер и Йон Цириак.

Происхождение состояния Дэвида Бекхэма

Совокупный капитал Дэвида и Виктории Бекхэм оценивается в 1,58 млрд долларов. По сравнению с 2025 годом состояние супругов удвоилось, ведь ранее их оценивали в 666 млн долларов.

Page Six пишет, что главным источником роста состояния Дэвида Бекхэма за последний год стала его доля в клубе MLS "Интер Майами". Он владеет 26% футбольного клуба, и эту долю оценивают почти в 400 млн долларов. После того как в 2023-м в клуб перешел Лионель Месси, стоимость команды значительно возросла.

Відео дня

Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм имеют состояние в размере 1,58 млрд долларов Фото: Instagram

Недвижимость и бренды

Весомую часть состояния семьи Бекхэм составляют инвестиции в недвижимость.

Дэвид и Виктория владеют домом в Майами стоимостью почти 80 млн долларов, резиденцией в лондонском Голланд-Парке за 66 млн долларов и имением в Грейт-Тью вблизи Котсуолд-Хиллз в Англии, который оценивается в 26 млн долларов. Кроме того, издание отмечает, что супруги имеют суперяхту стоимостью более 20 млн долларов.

Дэвид Бекхэм зарабатывает благодаря собственным бизнесам. У него есть велнес-бренд IM8 и бренд здоровых детских снеков Beeup.

А во время футбольной карьеры Бекхэм получил сотни миллионов долларов благодаря зарплате как игрок и рекламным контрактам с такими крупными брендами, как Adidas и H&M.

Главным источником роста состояния Дэвида Бекхэма за последний год стала его доля в клубе MLS "Интер Майами"

Виктория Бекхэм, в свою очередь, сформировала собственный капитал благодаря участию в Spice Girls и запуску одноименной модной империи в 2008-м. В прошлом году агентство Reuters сообщало, что оценка ее модного бренда составляет около 700 млн долларов.

Клуб миллиардеров по версии Forbes 2026 — 20 самых богатых людей планеты

Тем временем клуб миллиардеров растет. По версии Forbes, в 2026 году в него вошли 3428 человек. Больше всего мест на верхушке рейтинга занимают американские предприниматели, прежде всего представители технологического сектора.

Первое место в списке самых богатых людей планеты удерживает Илон Маск. Его состояние оценивается в 839 млрд долларов. Это более чем втрое больше, чем капитал ближайших конкурентов — соучредителей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина, чье состояние составляет 257 млрд долларов и 237 млрд долларов соответственно.

Важно

Элита планирует побег: роскошные бункеры миллиардеров встревожили общество

В первую пятерку также входят основатель Amazon Джефф Безос с состоянием 224 млрд долларов и основатель Facebook Марк Цукерберг, капитал которого оценивают в 222 млрд долларов. Шестую позицию занимает соучредитель Oracle Ларри Эллисон со 190 млрд долларов.

В десятку самых богатых людей вошли и представители Европы, в частности владелец LVMH Бернар Арно и его семья с состоянием 171 млрд долларов, а также основатель Zara Амансио Ортега, чей капитал оценивается в 148 млрд долларов. Среди самых богатых также — глава Nvidia Дженсен Хуанг со 154 млрд долларов и инвестор Уоррен Баффет, который имеет 149 млрд долларов.

В таблице Фокус собрал тех, кто оказался во второй десятке рейтинга Forbes.

В двадцатку самых богатых людей мира входит Билл Гейтс Фото: Фокус

Поэтому, самые большие состояния в мире сосредоточены в технологиях, финансах, инвестициях, розничной торговле, моде и телекоммуникациях.

Ранее Фокус писал, что в Украине уже есть более 3,5 тысячи человек, которые считаются миллионерами. Большинство из них проживает в Киеве.