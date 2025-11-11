95-летний американский миллиардер назвал совет номер один: "Никогда не будете идеальными"

За свои 95 лет американский филантроп и миллиардер Уоррен Баффет заслужил репутацию не только легендарного инвестора, но и человека, который знает секреты лучшей жизни.

Баффет больше не будет писать письма, сопровождающие годовые отчеты его фирмы Berkshire Hathaway, а также отвечать на вопросы на ежегодном собрании акционеров компании. Об этом пишет CNBC.

"Как сказали бы британцы, я "молчу", — написал он.

Даже после того, как Грег Абель возьмет на себя руководство в качестве генерального директора Berkshire в конце года, Баффет будет продолжать делиться посланием на День благодарения с акционерами.

В своем последнем письме Баффетт оглянулся назад и заверил своих поклонников, что у них еще есть время сделать и получить то, что они хотят.

"Я рад сказать, что чувствую себя лучше относительно второй половины своей жизни, чем первой. Мой совет: не корите себя за прошлые ошибки — научитесь хотя бы немного на них и двигайтесь дальше. Никогда не поздно совершенствоваться", — написал он.

Совет Баффета для хорошей жизни

В своем письме Баффетт повторил один из своих давних жизненных советов: подумайте о своем наследии и работайте в обратном направлении.

Баффетт вспомнил историю Альфреда Нобеля, который, как сообщается, прочитал ошибочно напечатанный некролог и был ужаснут увиденным. Этот шаг побудил его "изменить свое поведение", — писал Баффетт.

Нобель, ранее известный, среди прочего, изобретением динамита, стал ассоциироваться с его одноименной премией.

"Не рассчитывайте на путаницу в редакции: решите, что вы хотите, чтобы сказал ваш некролог, и живите так, чтобы вы этого заслуживали", — подчеркнул Баффетт.

Один из путей, сказал Баффетт, — это подражать тем людям, которыми вы больше всего восхищаетесь: "Очень тщательно выбирайте своих героев, а затем подражайте им. Вы никогда не будете идеальными, но всегда можете быть лучше", — отметил он.

Другой способ — переориентировать свои амбиции.

"Величие не достигается накоплением больших сумм денег, большой публичности или большой власти в правительстве", — отметил Баффетт.

Миллиардер добавил, что когда вы помогаете кому-то любым из тысяч способов, вы помогаете миру. Доброта "бесплатна, но также бесценна".

Независимо от ваших целей, писал Баффет, вы вряд ли ошибетесь, следуя "золотому правилу", относясь к другим людям, независимо от их положения, так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам.

"Помните, что уборщица — такой же человек, как и председатель правления", — написал филантроп.

