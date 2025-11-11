95-річний американський мільярдер назвав пораду номер один: "Ніколи не будете ідеальними"

За свої 95 років американський філантроп та мільярдер Воррен Баффет заслужив репутацію не лише легендарного інвестора, але й людини, яка знає секрети кращого життя.

Баффет більше не писатиме листи, що супроводжують річні звіти його фірми Berkshire Hathaway, а також не відповідатиме на запитання на щорічних зборах акціонерів компанії. Про це пише CNBC.

"Як сказали б британці, я "мовчу", — написав він.

Навіть після того, як Грег Абель візьме на себе керівництво як генеральний директор Berkshire наприкінці року, Баффет продовжуватиме ділитися посланням на День подяки з акціонерами.

У своєму останньому листі Баффет озирнувся назад і запевнив своїх шанувальників, що у них ще є час зробити та отримати те, що вони хочуть.

"Я радий сказати, що почуваюся краще щодо другої половини свого життя, ніж першої. Моя порада: не картайте себе за минулі помилки — навчіться хоча б трохи на них і рухайтеся далі. Ніколи не пізно вдосконалюватися", — написав він.

Порада Баффета для гарного життя

У своєму листі Баффет повторив одну зі своїх давніх життєвих порад: подумайте про свою спадщину та працюйте у зворотному напрямку.

Баффет згадав історію Альфреда Нобеля, який, як повідомляється, прочитав помилково надрукований некролог і був жахнутий побаченим. Цей крок спонукав його "змінити свою поведінку", — писав Баффет.

Нобель, раніше відомий, серед іншого, винаходом динаміту, став асоціюватися з його однойменною премією.

"Не розраховуйте на плутанину в редакції: вирішіть, що ви хочете, щоб сказав ваш некролог, і живіть так, щоб ви цього заслуговували", — наголосив Баффет.

Один зі шляхів, сказав Баффет, — це наслідувати тих людей, якими ви найбільше захоплюєтесь: "Дуже ретельно вибирайте своїх героїв, а потім наслідуйте їх. Ви ніколи не будете ідеальними, але завжди можете бути кращими", — зазначив він.

Інший спосіб — переорієнтувати свої амбіції.

"Велич не досягається накопиченням великих сум грошей, великої публічності чи великої влади в уряді", — зазначив Баффет.

Мільярдер додав, що коли ви допомагаєте комусь будь-яким із тисяч способів, ви допомагаєте світові. Доброта "безкоштовна, але також безцінна".

Незалежно від ваших цілей, писав Баффет, ви навряд чи помилитеся, дотримуючись "золотого правила", ставлячись до інших людей, незалежно від їхнього становища, так, як ви хотіли б, щоб ставилися до вас.

"Пам’ятайте, що прибиральниця — така ж людина, як і голова правління", — написав філантроп.

