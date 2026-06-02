Япония зарабатывает миллиарды на котах: как "котономика" захватила страну

Коты приносят Японии триллионы иен в год. Коты стали частью культуры, туризма и крупного бизнеса.

В стране Восходящего солнца коты превратились из домашних любимцев в культ и экономический феномен. Кошачьи изображения украшают книги, магазины, сувениры и улицы городов, а влияние на экономику страны уже оценивают в триллионы иен (млрд долларов). Это явление даже получило отдельное название — "котономика", пишет The Guardian.

Со ссылкой на исследование профессора Университета Кансай Кацухиро Миямото, издание отмечает, что в 2026 году коты принесут японской экономике почти три триллиона иен, что составляет около 18,8 млрд долларов. Здесь и расходы японцев на корм, ветеринарию, сувениры, тематические кафе, фотокниги и другие "кошачьи" товары и услуги.

Коты приносят Японии триллионы иен в год

Коты стали символом целых районов

Особенно заметен "кошачий бум" в токийском районе Янака Гиндза, который туристы называют "кошачьим городком". Здесь можно найти магазины с тематическими сувенирами, сладостями в форме котов и даже персонализированными печатками с кошачьими мотивами.

Популярность района объясняют его исторической связью с котами. В этой части Токио расположено много буддийских храмов, где животные традиционно жили еще веками назад.

Коты в Японии популярнее собак

По данным Японской ассоциации кормов для животных, в 2025 году в японских домохозяйствах содержали около 8,8 млн котов против 6,8 млн собак. При этом средние расходы на одного кота в течение его жизни оцениваются почти в ¥1,8 млн ($11,3 тыс.).

Популярность котов заметна и в литературе. Еще более ста лет назад писатель Нацуме Сосэки написал роман "Я — кот", а сегодня образы котов часто появляются в произведениях Харуки Мураками и других японских авторов.

Символ удачи и спокойствия

В японской культуре коты традиционно ассоциируются с удачей и гармонией. Именно отсюда происходит знаменитая статуэтка "манэки-нэко" — кот с поднятой лапой, который якобы "приглашает" удачу.

Если у котика поднята правая лапа, это знак привлечения денег и удачи и успеха, обычно в деловой сфере. Речь идет о дневном бизнесе.

Манеки-неко подняла левую лапу? Это привлекает клиентов или людей. В частности речь идет о ночном бизнесе, например бары и рестораны.

Правая и левая поднятые лапы приносят удачу, связанную с бизнесом.

Манеки-неко можно ставить в дом в качестве интерьера на видное место, например, в холл (чтобы таким образом зазывать гостей и хороших людей).

По легенде, такая традиция возникла после того, как кот спас феодала от удара молнии возле храма Готокудзи в Токио. Сегодня статуэтки манэки-нэко можно увидеть в магазинах, ресторанах и офисах по всей Японии.

Эксперты предупреждают при этом, что из-за старения населения и демографического кризиса количество домашних животных в стране в будущем может сокращаться. Но пока японские коты остаются настоящими звездами культуры и экономики страны.

