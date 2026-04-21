"Исторический шаг": Япония отменила ограничения на продажу оружия за границу

Япония объявила о крупнейшем за десятилетие изменении правил экспорта оборонной продукции, фактически открыв доступ к глобальному рынку вооружений. Решение правительства премьер-министра Санаэ Такаичи позволяет продавать за границу военную технику.

Япония во вторник представила крупнейший за десятилетие пересмотр правил экспорта оборонной продукции, отменив ограничения на продажу оружия за границу и открыв путь для экспорта военных кораблей, ракет и другого оружия, сообщил Reuters.

Этот шаг, направленный на укрепление оборонно-промышленной базы Японии, знаменует собой отход от пацифистских ограничений, которые сформировали ее послевоенную политику безопасности. Войны в Украине и на Ближнем Востоке также создают нагрузку на производство оружия в США, расширяя возможности для Японии.

В то же время союзники США в Европе и Азии стремятся диверсифицировать поставщиков, поскольку давние обязательства Вашингтона по безопасности выглядят менее определенными при президентстве Дональда Трампа.

"Ни одна страна сейчас не может самостоятельно защитить свой мир и безопасность, и необходимы страны-партнеры, которые поддерживают друг друга в плане оборонного оборудования", — заявил премьер-министр Японии Санаэ Такаичи.

Япония сохранит три принципа экспорта, которые обязывают ее к строгой проверке, контролю за передачей оружия в страны "третьего мира" и запрету на продажу в страны, участвующие в конфликтах. Но правительство заявило, что исключения могут быть сделаны, когда это будет признано необходимым для национальной безопасности. Японские чиновники и дипломаты сообщили Reuters, что страны от Польши до Филиппин изучают возможности закупок в Японии в рамках модернизации своих вооруженных сил.

"Этот исторический шаг не только усилит обороноспособность стран, сотрудничающих с японо-американским альянсом, но и укрепит нашу коллективную способность поддерживать мир во всем регионе и еще больше защищать свободу", — заявил Джордж Гласс, посол США в Японии.

Токио надеется, что экспорт оборонной продукции укрепит его промышленную базу, увеличив объемы производства, снизив себестоимость единицы продукции и добавив производственные мощности, которые он мог бы использовать в случае войны.

Такие подрядчики, как Mitsubishi Heavy Industries могут создавать передовые системы, включая подводные лодки, истребители и ракеты, но в течение десятилетий они зависели от небольших заказов от одного клиента — Сил самообороны Японии.

Япония прилагает беспрецедентные усилия для укрепления своих военных сил, покупая ракеты, самолеты-невидимки и беспилотники, которые, по ее словам, необходимы для сдерживания любой угрозы со стороны Китая, в частности вокруг островов вблизи Тайваня.

Токио также разрабатывает истребитель следующего поколения вместе с Великобританией и Италией для развертывания в середине 2030-х годов, что является частью стратегии распределения расходов на разработку и получения доступа к новым технологиям.

Япония в последние годы постоянно увеличивала расходы на оборону до 2% ВВП, и ожидается, что правительство Такаичи объявит о дальнейшем увеличении в этом году, когда опубликует новую стратегию безопасности.

