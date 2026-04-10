Пролежал там более 80 лет: ученые подняли со дна японский истребитель Shiden Kai (фото)

В прибрежных водах префектуры Кагосима, Япония, ученые нашли японский истребитель времен Второй мировой войны. Это событие привлекло внимание исследователей из-за состояния самолета и исторической ценности останков, которые десятилетиями неподвижно покоились на морском дне.

Самолет, идентифицированный как Shiden Kai, упал в море вблизи города Акуне 21 апреля 1945 года во время столкновения с американскими войсками. Самолет оставался примерно в 300 метрах от берега на относительно небольшой глубине, что позволяло его частям оставаться видимыми в чистой воде, пишет Фокус.

Химото Эйсуке, руководитель организации по сохранению наследия, стоящей за проектом, прокомментировал состояние самолета. "Используя большой кран, рабочие одну за другой доставали части самолета из воды и клали их на баржу. Крылья истребителя были четко опознаны, несмотря на то, что он так долго провел в морской воде", — сказал он. Он также отметил, что самолет сохранил сильный общий контур, который превзошел ожидания.

Shiden Kai поступил на вооружение в конце войны и в то время считался одним из самых совершенных истребителей Японии Фото: NHK

Shiden Kai поступил на вооружение в конце войны и в то время считался одним из самых совершенных истребителей Японии. Он был создан для усовершенствования предыдущих моделей, с лучшей управляемостью и модифицированной структурой крыла. Оснащенный четырьмя 20-мм пушками, он мог эффективно действовать в бою и, в определенных ситуациях, бросить вызов новейшим самолетам союзников. Однако проблемы с производством и нехватка ресурсов ограничили его общее использование.

После подъема самолет планируют транспортировать в порт для консервации. Для этого специалисты поместят остатки самолета в контролируемый резервуар для постепенного удаления солевых отложений, что, как ожидается, продлится около года. Этот метод помогает предотвратить дальнейшее ухудшение и стабилизирует структуру для длительного сохранения.

При написании этого материала использованы источники: Heritage Daily, NHK.