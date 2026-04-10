Пролежав там понад 80 років: вчені підняли з дна японський винищувач Shiden Kai (фото)

У прибережних водах префектури Кагосіма, Японія, вчені знайшли японський винищувач часів Другої світової війни. Ця подія привернула увагу дослідників через стан літака та історичну цінність останків, які десятиліттями непорушно спочивали на морському дні.

Літак, ідентифікований як Shiden Kai, впав у море поблизу міста Акуне 21 квітня 1945 року під час зіткнення з американськими військами. Літак залишався приблизно в 300 метрах від берега на відносно невеликій глибині, що дозволяло його частинам залишатися видимими в чистій воді, пише Фокус.

Хімото Ейсуке, керівник організації зі збереження спадщини, що стоїть за проєктом, прокоментував стан літака. "Використовуючи великий кран, робітники одну за одною діставали частини літака з води та клали їх на баржу. Крила винищувача було чітко впізнано, попри те, що він так довго провів у морській воді", — сказав він. Він також зазначив, що літак зберіг сильний загальний контур, який перевершив очікування.

Shiden Kai надійшов на озброєння наприкінці війни і на той час вважався одним із найдосконаліших винищувачів Японії. Він був створений для вдосконалення попередніх моделей, з кращою керованістю та модифікованою структурою крила. Оснащений чотирма 20-мм гарматами, він міг ефективно діяти в бою та, у певних ситуаціях, кинути виклик новітнім літакам союзників. Однак проблеми з виробництвом і брак ресурсів обмежили його загальне використання.

Місце останнього бою: польські археологи знайшли останки солдатів часів Другої світової війни (фото)

Після підйому літак планують транспортувати в порт для консервації. Для цього фахівці помістять залишки літака в контрольований резервуар для поступового видалення сольових відкладень, що, як очікується, триватиме близько року. Цей метод допомагає запобігти подальшому погіршенню та стабілізує структуру для тривалого збереження.

Раніше Фокус писав про таємничі споруди Менорки. Древні талайоти збудувала цивілізація, свідчень про яку не збереглося.

Також ми розповідали про старовинну мозаїку, виявлену у Туреччині. Ця знахідка пов'язана з легендарними скарбами Трої.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Heritage Daily, NHK.