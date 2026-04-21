"Історичний крок": Японія скасувала обмеження на продаж зброї за кордон

Японія оголосила про найбільшу за десятиліття зміну правил експорту оборонної продукції, фактично відкривши доступ до глобального ринку озброєнь. Рішення уряду прем’єр-міністра Санае Такаїчі дозволяє продавати за кордон військову техніку.

Японія у вівторок представила найбільший за десятиліття перегляд правил експорту оборонної продукції, скасувавши обмеження на продаж зброї за кордон та відкривши шлях для експорту військових кораблів, ракет та іншої зброї, повідомив Reuters.

Цей крок, спрямований на зміцнення оборонно-промислової бази Японії, знаменує собою відхід від пацифістських обмежень, які сформували її післявоєнну політику безпеки. Війни в Україні та на Близькому Сході також створюють навантаження на виробництво зброї в США, розширюючи можливості для Японії.

Водночас союзники США в Європі та Азії прагнуть диверсифікувати постачальників, оскільки давні зобов'язання Вашингтона щодо безпеки виглядають менш певними за президентства Дональда Трампа.

"Жодна країна зараз не може самостійно захистити свій мир і безпеку, і необхідні країни-партнери, які підтримують одна одну в плані оборонного обладнання", — заявив прем’єр-міністр Японії Санае Такаїчі.

Японія збереже три принципи експорту, які зобов'язують її до суворої перевірки, контролю за передачею зброї до країн "третього світу" та заборони на продаж до країн, що беруть участь у конфліктах. Але уряд заявив, що винятки можуть бути зроблені, коли це буде визнано необхідним для національної безпеки. Японські чиновники та дипломати повідомили Reuters, що країни від Польщі до Філіппін вивчають можливості закупівель в Японії у рамках модернізації своїх збройних сил.

"Цей історичний крок не лише посилить обороноздатність країн, що співпрацюють з японо-американським альянсом, але й зміцнить нашу колективну здатність підтримувати мир у всьому регіоні та ще більше захищати свободу", — заявив Джордж Гласс, посол США в Японії.

Токіо сподівається, що експорт оборонної продукції зміцнить його промислову базу, збільшивши обсяги виробництва, знизивши собівартість одиниці продукції та додавши виробничі потужності, які він міг би використовувати у разі війни.

Такі підрядники, як Mitsubishi Heavy Industries можуть створювати передові системи, включаючи підводні човни, винищувачі та ракети, але протягом десятиліть вони залежали від невеликих замовлень від одного клієнта — Сил самооборони Японії.

Японія докладає безпрецедентних зусиль для зміцнення своїх військових сил, купуючи ракети, літаки-невидимки та безпілотники, які, за її словами, необхідні для стримування будь-якої загрози з боку Китаю, зокрема навколо островів поблизу Тайваню.

Токіо також розробляє винищувач наступного покоління разом з Великою Британією та Італією для розгортання в середині 2030-х років, що є частиною стратегії розподілу витрат на розробку та отримання доступу до нових технологій.

Японія в останні роки постійно збільшувала витрати на оборону до 2% ВВП, і очікується, що уряд Такаічі оголосить про подальше збільшення цього року, коли опублікує нову стратегію безпеки.

