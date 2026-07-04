Противодействие на всех уровнях: на Тайване провели "отпор" полномасштабному вторжению КНР (видео)

Более 370 государственных и военных чиновников приняли участие в учениях в центральной части Тайваня, где моделировался так называемый "каскадный кризис". Кроме того, чиновники отрабатывали различные сценарии — от киберкампании до прямого вторжения.

Она предусматривала такие сценарии, как китайская блокада, землетрясение, захват телеэфира, диверсии на объектах инфраструктуры и полномасштабное вторжение на остров, сообщает Reuters.

В ходе учений проверялась способность местных властей совместно с центральным правительством и армией обеспечивать функционирование горного региона в случае нападения. Министр без портфеля Чи Лянь-чэн, курировавший двухдневные учения, подчеркнул, что противник находится буквально по другую сторону Тайваньского пролива.

Учения начались с семичасовой настольной игры, а затем перешли к полевым упражнениям, включая сбивание китайского дрона возле электростанции и развертывание пунктов продовольственной помощи. Землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого условно погибли 12 человек, усложнило ситуацию, заставив чиновников одновременно решать вопросы ликвидации последствий стихийного бедствия и военного планирования.

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Тайваньский совет национальной безопасности подчеркнул необходимость более тесной интеграции армии и гражданских властей — резервные военные командования напрямую координировали свои действия с местными органами власти. Цель — показать противнику, что готовность общества Тайваня заставит Пекин серьёзно задуматься перед началом такой дорогостоящей и непредсказуемой войны.

"Десятки низовых правительственных подразделений по всей стране присоединились к онлайн-тренировкам, отвечая на подробные вопросы — от количества мужчин призывного возраста до запасов детского питания. Особое внимание уделили противодействию информационной войне: моделировался захват телеэфира китайской пропагандой и распространение дезинформационных листовок", — пишут журналисты.

Ранее "Фокус" рассказывал о том, как Китай начал специальную морскую операцию недалеко от Тайваня. Пекин объяснил эти действия тем, что они были предприняты в ответ на одностороннее объявление Японией и Филиппинами о проведении так называемых "переговоров о разграничении морских границ" к востоку от острова Тайвань.

Впоследствии стало известно, зачем Китай направил крупный флот в воды Тайваня. Политический аналитик Игар Тышкевич уверяет, что это не так, что война сейчас никому из геополитических игроков не нужна.