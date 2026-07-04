Протидія на всіх рівнях: на Тайвані провели "відбиття" повномасштабного вторгнення КНР (відео)

Понад 370 державних і військових посадовців взяли участь у навчаннях у центральному Тайвані, де моделювалася так звана "каскадна криза". Також чиновники відпрацьовували різні сценарії — від кіберкампанії до прямого вторгнення.

Вона передбачала такі сценарії як китайська блокада, землетрус, захоплення телеефіру, диверсії на інфраструктурі та повномасштабне вторгнення на острів, повідомляє Reuters.

Під час навчання перевірялося, чи здатні місцева влада з центральним урядом та армією підтримувати функціонування гірського регіону під час атаки. Міністр без портфеля Чі Лянь-чен, який курував дводенні навчання, наголосив, що противник знаходиться буквально по інший бік Тайванської протоки.

Навчання почалися із семигодинної настільної гри, а потім перейшли до польових вправ, включно зі збиттям китайського дрона біля електростанції та розгортанням пунктів продовольчої допомоги. Землетрус магнітудою 6,8, що умовно вбив 12 людей, додав навантаження, змусивши посадовців одночасно вирішувати питання ліквідації наслідків стихії та воєнного планування.

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Тайванська рада національної безпеки наголосила на глибшій інтеграції армії та цивільної влади — військові резервні командування напряму координувалися з місцевими органами влади. Мета — показати противнику, що готовність суспільства Тайваню змусить Пекін серйозно замислитися перед початком такої дорогої й непередбачуваної війни.

"Десятки низових урядових підрозділів по всій країні долучилися до навчань онлайн, відповідаючи на детальні питання — від кількості чоловіків призовного віку до запасів дитячого харчування. Окрему увагу приділили протидії інформаційній війні: моделювалося захоплення телеефіру китайською пропагандою та поширення дезінформаційних листівок", — пишуть журналісти.

Раніше Фокус розповідав про те, як Китай розпочав спеціальну морську операцію неподалік від Тайваню. Пекін пояснив такі дії тим, що вони були вчинені у відповідь на одностороннє оголошення Японією та Філіппінами про проведення так званих "переговорів щодо розмежування морських кордонів" на схід від острова Тайвань.

Згодом стало відомо, навіщо Китай відправив великий флот у води Тайваню. Політичний аналітик Ігар Тишкевич запевняє, що це не так, що війна зараз нікому з геополітичних гравців не потрібна.