На Макрона совершили покушение в Сирии, — Reuters (видео)

В Дамаске, столице Сирии, прогремело несколько взрывов.

Они раздались рядом с отелем, где остановился президент Франции Эмманюэль Макрон, который находится в этой стране с государственным визитом, сообщает Reuters.

По информации источников, сработали несколько взрывных устройств.

Момент взрыва авто попал на камеры идеонаблюдения

По другим данным, взорвался заминированный автомобиль, припаркованный рядом со зданием гостиницы.

В соцсетях появляются кадры, как утверждается, с места происшествия.

Как пишет подкастер Марио Навфал, всего возле отеля прозвучало три взрыва, а также еще несколько — возле Министерства туризма Сирии, в том же районе. Сирийские власти подтверждают наличие жертв, хотя их число пока не опубликовано. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрывы.

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В Елисейском дворце утверждают, что французский президент не слышал взрывов. Макрон покинул отель за 15 минут до этого, а вскоре после инцидента он встретился с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа.

Взрывы подчеркивают серьезные проблемы безопасности в Сирии, где Макрон стал первым главой государства страны Европейского Союза, посетившим страну после того, как повстанцы во главе с Шараа свергли Башара Асада в 2024 году.

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