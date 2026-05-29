"Начинай шевелиться": Лукашенко сделал Макрону предложение во время переговоров

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что обсуждал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время недавнего телефонного разговора вероятное вступление Беларуси в войну против Украины.

Белорусский диктатор признался, что Макрон поднял эту тему, но Лукашенко якобы перебил его и отверг такую возможность. Говорит, никто его не предостерегал от нападения на Украину. Об этом сообщает издание Белта

"Макрон хорошо меня знает, что меня лучше не предостерегать. Я прежде чем что-то делаю, тысячу раз подумаю. И думаю: а что потом, в отличие от них", — заявил Лукашенко и повторил, что не собирается вступать в войну и будет воевать только если на саму Беларусь кто-то нападет.

Также Лукашенко сказал, что в начале следующей недели в Минск приедет специальный посланник от Макрона, о чем договорились во время разговора. Имя посланника Лукашенко не назвал.

Кроме того, предложил Макрону встретиться с Путиным в Минске, чтобы "по-мужски поговорить" о завершении войны. По его словам, президент Франции допустил такую встречу, но сказал, что должен посоветоваться с коллегами по ЕС.

Также белорусский диктатор предложил Макрону взять на себя лидерство, потому что он "аксакал", опытный политик, а остальные в Европе, как, например, Мерц, Стармер — "молодые политики", а в Италии — "вообще женщина".

"Ты — аксакал, начинай шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил, ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или Минске. И в разговоре решать этот вопрос", — сказал Лукашенко

Лукашенко сравнил Европу с дохлыми котятами.

"Не ждать, что нас кто-то, как дохлых котят, возьмет, посадит за стол где-то и заставит решать эти проблемы", — заявил Лукашенко.

По словам диктатора, вопросы европейской безопасности должны решаться в Европе, а не в Вашингтоне. Он также сказал, что "не Трамп должен нас трепать по голове и толкать к миру, а мы должны решать эти вопросы".

"Мы (с Макроном, — ред.) пришли к единому мнению, что все вопросы европейской безопасности и Европы должны решаться в Европе", — заявил Лукашенко.

Угроза вторжения из Беларуси: что известно

Напомним, что 26 мая госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович во время заседания Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Москве заявил о якобы постоянных полетах украинских беспилотников над белорусской границей. В Минске утверждают, что их система ПВО чуть ли не ежедневно фиксирует боевые дроны, которые залетают с территории Украины, а иногда даже падают на белорусской территории. Зато в Украине эти заявления опровергли.

Кроме того, Александр Лукашенко назвал "болтовней" слова президента Украины Владимира Зеленского о новом наступлении России с севера. Беларусь отреагирует только в случае, если будет вторжение со стороны Украины