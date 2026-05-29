"Починай ворушитися": Лукашенко зробив Макрону пропозицію під час переговорів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, що обговорював з президентом Франції Емманюелем Макроном під час нещодавньої телефонної розмови ймовірний вступу Білорусі у війну проти України.

Білоруський диктатор зізнався, що Макрон порушив цю тему, але Лукашенко нібито перебив його та відкинув таку можливість. Каже, ніхто його не застерігав від нападу на Україну. Про це повідомляє видання Белта

"Макрон добре мене знає, що мене краще не застерігати. Я перш ніж щось роблю, тисячу разів подумаю. І думаю: а що потім, на відміну від них", — заявив Лукашенко і повторив, що не збирається вступати у війну і воюватиме лише якщо на саму Білорусь хтось нападе.

Також Лукашенко сказав, що на початку наступного тижня до Мінська приїде спеціальний посланець від Макрона, про що домовились під час розмови. Ім'я посланця Лукашенка не назвав.

Крім того, запропонував Макрону зустрітися з Путіним у Мінську, щоб "по-чоловічому поговорити" про завершення війни. За його словами, президент Франції припустився такої зустрічі, але сказав, що має порадитися з колегами щодо ЄС.

Також білоруський диктатор запропонував Макрону має взяти на себе лідерство, тому що він "аксакал", досвідчений політик, а решта у Європі, як, наприклад, Мерц, Стармер – "молоді політики", а в Італії – "взагалі жінка".

"Ти — аксакал, починай ворушитися. Ти в Європі сьогодні, можна сказати, головна дійова особа та мотор цього. До Вірменії з'їздив, ну так зараз треба до нас приїхати поговорити у Москві чи Мінську. І у розмові вирішувати це питання", — сказав Лукашенко

Лукашенко порівняв Європу з дохлими кошенятами.

"Не чекати, що нас хтось, як дохлих кошенят, візьме, посадить за стіл десь і змусить вирішувати ці проблеми", — заявив Лукашенко.

За словами диктатора, питання європейської безпеки мають вирішуватись у Європі, а не у Вашингтоні. Він також сказав, що "не Трамп має нас тріпати по голові і штовхати до світу, а ми маємо вирішувати ці питання".

"Ми (з Макроном, — ред.) дійшли єдиної думки, що всі питання європейської безпеки та Європи повинні вирішуватись у Європі", — заявив Лукашенко.

Загроза вторгнення з Білорусі: що відомо

Нагадаємо, що 26 травня держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович під час засідання Комітету секретарів рад безпеки ОДКБ у Москві заявив про нібито постійні польоти українських безпілотників над білоруським кордоном. У Мінську стверджують, що їхня система ППО чи не щодня фіксує бойові дрони, які залітають з території України, а подекуди навіть падають на білоруській території. Натомість в Україні ці заяви спростували.

Крім того, Олександр Лукашенко назвав "балаканиною" слова президента України Володимира Зеленського про новий наступ Росії з півночі. Білорусь відреагує лише у випадку, якщо буде вторгнення з боку України