На Макрона було скоєно замах у Сирії, — Reuters (відео)
У Дамаску, столиці Сирії, пролунало кілька вибухів.
Вони пролунали поруч із готелем Four Seasons, де зупинився президент Франції Емманюель Макрон, який перебуває в цій країні з державним візитом, повідомляє Reuters.
За інформацією джерел, спрацювало кілька вибухових пристроїв.
За іншими даними, вибухнув замінований автомобіль, припаркований поруч із будівлею готелю.
У соцмережах з’являються кадри, що, як стверджується, зняті на місці події.
Як пише подкастер Маріо Навфал, загалом біля готелю пролунало три вибухи, а також ще кілька — біля Міністерства туризму Сирії, у тому ж районі. Сирійська влада підтверджує наявність жертв, хоча їхня кількість поки що не оприлюднена. Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибухи.
В Єлисейському палаці стверджують, що французький президент не чув вибухів. Макрон покинув готель за 15 хвилин до цього, а незабаром після інциденту він зустрівся з сирійським лідером Ахмедом аш-Шараа. Його державний візит триває згідно з розкладом.
Цей інцидент стався через кілька днів після того, як у кафе поблизу Палацу правосуддя в Дамаску вибухнув вибуховий пристрій, внаслідок чого загинули щонайменше 10 осіб, а 20 отримали поранення, повідомляє France24.
Вибухи підкреслюють серйозні проблеми з безпекою в Сирії, де Макрон став першим главою держави з Європейського Союзу, який відвідав країну після того, як повстанці на чолі з Шараа повалили Башара Асада у 2024 році.
Нагадаємо, Лукашенко зробив Макрону пропозицію під час переговорів.
Також повідомлялося, що у квітні Макрон закликав ЄС об’єднатися проти США.