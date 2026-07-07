На Макрона було скоєно замах у Сирії, — Reuters (відео)

У Дамаску, столиці Сирії, пролунало кілька вибухів.

Вони пролунали поруч із готелем Four Seasons, де зупинився президент Франції Емманюель Макрон, який перебуває в цій країні з державним візитом, повідомляє Reuters.

За інформацією джерел, спрацювало кілька вибухових пристроїв.

Момент вибуху автомобіля потрапив на камери відеоспостереження

За іншими даними, вибухнув замінований автомобіль, припаркований поруч із будівлею готелю.

У соцмережах з’являються кадри, що, як стверджується, зняті на місці події.

Як пише подкастер Маріо Навфал, загалом біля готелю пролунало три вибухи, а також ще кілька — біля Міністерства туризму Сирії, у тому ж районі. Сирійська влада підтверджує наявність жертв, хоча їхня кількість поки що не оприлюднена. Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибухи.

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В Єлисейському палаці стверджують, що французький президент не чув вибухів. Макрон покинув готель за 15 хвилин до цього, а незабаром після інциденту він зустрівся з сирійським лідером Ахмедом аш-Шараа. Його державний візит триває згідно з розкладом.

Цей інцидент стався через кілька днів після того, як у кафе поблизу Палацу правосуддя в Дамаску вибухнув вибуховий пристрій, внаслідок чого загинули щонайменше 10 осіб, а 20 отримали поранення, повідомляє France24.

Вибухи підкреслюють серйозні проблеми з безпекою в Сирії, де Макрон став першим главою держави з Європейського Союзу, який відвідав країну після того, як повстанці на чолі з Шараа повалили Башара Асада у 2024 році.

Нагадаємо, Лукашенко зробив Макрону пропозицію під час переговорів.

Також повідомлялося, що у квітні Макрон закликав ЄС об’єднатися проти США.