Ад в небесах: пассажира засосало в иллюминатор во время рейса в Германию (видео)

Пассажир едва не погиб страшной смертью на рейсе Ryanair из Греции в Германию. Иллюминатор внезапно разбился, случилась разгерметизация и мужчину засосало по плечи, так что остальным пассажирам пришлось затаскивать его обратно.

Самолет Boeing 737-800, следовавший из аэропорта Салоники в Мемминген, был вынужден вернуться и совершить посадку в аэропорту вылета после драматического инцидента, сообщает Daily Mail.

На самолете Ryanair разбился иллюминатор

Лайнер вылетел по расписанию в 5:55 утра 10 июля, но вскоре после взлета на высоте приблизительно 6000 метров на борту раздался громкий хлопок. Очевидцы рассказали, что иллюминатор разбился и мужчина был "вытянут" наружу.

"Его голова и плечи торчали из разбитого окна", — рассказал другой свидетель.

Жена мужчины держала его за ноги около пяти минут, после чего другие пассажиры смогли затащить его обратно в салон, когда выпали кислородные маски.

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Предполагается, что пострадавший пассажир — 61-летний гражданин Сербии.

Представитель Ryanair сообщил Daily Mail: "В пятницу утром рейс Ryanair из Салоников в Мемминген вернулся в Салоники вскоре после взлета из-за того, что в полете отвалилось пассажирское окно. Самолет совершил нормальную посадку, и пассажиры вернулись в терминал. Один пассажир запросил и получил медицинскую помощь на месте в Салониках".

Был организован дополнительный самолет для доставки пассажиров в Мемминген, который вылетел спустя четыре часа.

У пострадавшего – порезы на шее, а также ссадины и ожоги. Он в шоке.

Мужчина едва не погиб из-за разбитого иллюминатора

Комментируя инцидент, президент Всегреческой федерации работников государственных больниц (POEDIN) заявил, что это было "почти трагедией".

Греческие СМИ предполагают, что причиной инцидента стало отрыв части двигателя самолета, повредивший иллюминатор.

Женщина, находившаяся на борту этого рейса, рассказала подробности: "Раздался шум, как будто лопнула шина. Началась паника, раздались крики и вопли, потому что мы мгновенно начали терять высоту из-за разгерметизации", — сказала она.

"На мгновение мне показалось, что кто-то случайно открыл аварийный выход. Бортпроводники потеряли самообладание. Мы все тут же надели маски. Казалось, прошло очень много времени, прежде чем мы поняли, что происходит… мужчину схватили и держали, к счастью, он не отстегнул ремень безопасности", - рассказала свидетельница.

Это не первый подобный случай. В апреле 2018 года 43-летняя женщина погибла после отказа двигателя на рейсе Southwest 1380, в результате чего обломки разбили окно рядом с ее местом в 14-м ряду самолета.

Дженнифер Риордан, мать двоих детей из Альбукерке, штат Нью-Мексико, оказалась вне самолета по пояс. По заключению судебно-медицинского эксперта Филадельфии, причиной смерти стала тупая травма головы, шеи и туловища. Ее трагическая смерть была признана несчастным случаем.

Еще семь пассажиров получили ранения, прежде чем самолет совершил экстренную посадку в Филадельфии.

В мае 2018 года второй пилот рейса авиакомпании Sichuan Airlines, вынужденного совершить аварийную посадку, был "наполовину выброшен" из самолета, лобовое стекло кабины пилота вылетело полностью.

Капитан Лю Чуаньцзянь, прославившийся в социальных сетях как герой после того, как был вынужден совершить ручную посадку на Airbus A319, рассказал, что после оглушительного звука самолет начал терять высоту, он оглянулся и увидел, что его второго пилота "высосало из окна".

"Все в кабине пилотов словно парило в воздухе. Большая часть оборудования вышла из строя... и я не слышал радио. Самолет так сильно трясло, что я не мог разглядеть показания приборов", - вспоминал Лю.

Фокус писал про этот случай. Лю удалось посадить самолет. Второй пилот получил травмы, но выжил. Про героического пилота Лю сняли фильм и он получил миллион долларов.

Напомним, 8 июля над Аравийским морем таинственно исчез самолет, ранее принадлежавший российской компании "Аэрофлот".