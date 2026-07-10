Пекло в небі: пасажира затягнуло в ілюмінатор під час рейсу до Німеччини (відео)

Пасажир ледь не загинув страшною смертю під час рейсу Ryanair з Греції до Німеччини. Ілюмінатор раптово розбився, сталася розгерметизація, і чоловіка затягнуло по плечі, тож іншим пасажирам довелося витягувати його назад.

Літак Boeing 737-800, що прямував з аеропорту Салонік до Меммінгена, був змушений повернутися й здійснити посадку в аеропорту вильоту після драматичного інциденту, повідомляє Daily Mail.

На літаку Ryanair розбився ілюмінатор

Літак вилетів за розкладом о 5:55 ранку 10 липня, але незабаром після зльоту на висоті приблизно 6000 метрів на борту пролунав гучний вибух. Очевидці розповіли, що ілюмінатор розбився, і чоловіка "витягнуло" назовні.

"Його голова та плечі стирчали з розбитого вікна", — розповів інший свідок.

Дружина чоловіка тримала його за ноги близько п’яти хвилин, після чого інші пасажири змогли затягнути його назад у салон, коли випали кисневі маски.

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Вважається, що постраждалий пасажир — 61-річний громадянин Сербії.

Представник Ryanair повідомив Daily Mail: "У п’ятницю вранці рейс Ryanair із Салонік до Меммінгена повернувся до Салонік незабаром після зльоту через те, що під час польоту відвалилося пасажирське вікно. Літак здійснив нормальну посадку, і пасажири повернулися до терміналу. Один пасажир звернувся по медичну допомогу та отримав її на місці в Салоніках".

Було організовано додатковий рейс для доставки пасажирів до Меммінгена, який вилетів через чотири години.

У потерпілого — порізи на шиї, а також садна та опіки. Він у шоковому стані.

Чоловік ледь не загинув через розбитий ілюмінатор

Коментуючи цей інцидент, президент Всегрецької федерації працівників державних лікарень (POEDIN) заявив, що це було "майже трагедією".

Грецькі ЗМІ припускають, що причиною інциденту стало відривання частини двигуна літака, яке пошкодило ілюмінатор.

Жінка, яка перебувала на борту цього рейсу, розповіла подробиці: "Пролунав шум, ніби лопнула шина. Почалася паніка, пролунали крики та верески, бо ми миттєво почали втрачати висоту через розгерметизацію", — сказала вона.

"На мить мені здалося, що хтось випадково відкрив аварійний вихід. Бортпровідники втратили самовладання. Ми всі одразу наділи маски. Здавалося, минуло дуже багато часу, перш ніж ми зрозуміли, що відбувається… чоловіка схопили й тримали, на щастя, він не відстебнув ремінь безпеки", — розповіла свідок.

Це не перший подібний випадок. У квітні 2018 року 43-річна жінка загинула після відмови двигуна на рейсі Southwest 1380, внаслідок чого уламки розбили ілюмінатор поруч із її місцем у 14-му ряді літака.

Дженніфер Ріордан, мати двох дітей з Альбукерке, штат Нью-Мексико, опинилася поза літаком по пояс. За висновком судово-медичного експерта з Філадельфії, причиною смерті стала тупа травма голови, шиї та тулуба. Її трагічна смерть була визнана нещасним випадком.

Ще семеро пасажирів отримали поранення, перш ніж літак здійснив аварійну посадку у Філадельфії.

У травні 2018 року другого пілота рейсу авіакомпанії Sichuan Airlines, який був змушений здійснити аварійну посадку, "наполовину викинуло" з літака, а лобове скло кабіни пілота повністю вилетіло.

Капітан Лю Чуаньцзянь, який прославився в соціальних мережах як герой після того, як був змушений здійснити ручну посадку на літаку Airbus A319, розповів, що після оглушливого звуку літак почав втрачати висоту, він озирнувся і побачив, що його другого пілота "висмоктало з ілюмінатора".

"Усі в кабіні пілотів ніби витали в повітрі. Більша частина обладнання вийшла з ладу... і я не чув радіо. Літак так сильно трясло, що я не міг розгледіти показання приладів", — згадував Лю.

Журнал"Фокус" писав про цей випадок. Лю вдалося посадити літак. Другий пілот отримав травми, але вижив. Про героїчного пілота Лю зняли фільм, і він отримав мільйон доларів.

Нагадаємо, 8 липня над Аравійським морем таємничо зник літак, який раніше належав російській компанії "Аерофлот".