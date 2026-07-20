Энди Бернем вместо Кира Стармера: какое первое заявление сделал новый премьер Британии (видео)

В Букингемском дворце король Великобритании Чарльз III принял Энди Бернема, преемника Кира Стармера, который подал в отставку с поста премьер-министра в июне 2026 года. Новый премьер прибыл на Даунинг-стрит и выступил с первой речью перед сторонниками и представителями СМИ.

Бывший премьер-министр прибыл на Даунинг-стрит в 11:24 20 июля (по местному времени) и покинул резиденцию через 30 минут, сообщает британское издание The Guardian. В 13:05 стало известно, что Бернем прибыл в Букингемский дворец на встречу с Чарльзом III. Через час британский политик прибыл в резиденцию премьер-министра и выступил с первой речью на новой должности. При этом журналисты особо отметили, что он выступал без трибуны и без заметок.

Энди Бернем — новый премьер-министр Великобритании

После визита Бернема в Букингемский дворец появилось официальное сообщение от Чарльза III. В нем говорится, что Бернему предложено сформировать новое правительство.

Відео дня

"Его Величество принял на аудиенции достопочтенного члена парламента Эндрю Бернема и поручил ему сформировать новую администрацию. Уважаемый член парламента Эндрю Бернем принял предложение короля и поцеловал ему руку после своего назначения премьер-министром и первым лордом казны", — говорится в официальном заявлении.

Новый премьер, 56-летний новый лидер Лейбористской партии, прибыв на Даунинг-стрит, выступил с первой речью. Политик заявил, что осознает ответственность, учитывая, что он является шестым премьером за последние 10 лет. Следующие тезисы касались того, что страна "пошла не в ту сторону": слишком централизовалась и индустриализировалась. Бернем заявил, что озвучит кардинальный план преобразований на 10 лет и пообещал, что британцам станет жить лучше. О вопросах мировых угроз, о войне РФ против Украины, об Иране и о других проблемах новый премьер не упомянул.

"И именно поэтому мы изменим политику, чтобы сделать её более общительной, более ориентированной на решение проблем, чем на набор очков. Мы вернём предметы первой необходимости под более строгий государственный контроль, чтобы они вновь стали доступными для вас. Великобритании нужно показать миру, что мы можем вновь восстановить стабильность. Я знаю, что люди дома устали от политики", — заявил новый глава правительства Великобритании.

СМИ сообщили, что для Бернема проведут специальный брифинг по вопросам безопасности и обороны. В частности, он узнает, что должен написать письма командирам подводных лодок "Трайдент" на случай, если возникнет "маловероятная необходимость" нанести ядерный удар.

Отметим, что в июне 2026 года Кир Стармер подал в отставку с поста премьер-министра. Пока продолжались переходные процессы, политик посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Напоминаем, что СМИ собрали интересные факты о Кире Стармере, который два года возглавлял правительство Великобритании.