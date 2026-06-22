Ожидаемый уход: Стармер объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что покидает пост лидера Лейбористской партии и уходит в отставку. Он сообщил, что уже проинформировал короля о своём решении.

Об этом заявил сам Кир Стармер во время выступления у резиденции на Даунинг-стрит, сообщает The Guardian.

По словам Стармера, его партия задала вопрос, является ли он лучшим кандидатом для того, чтобы возглавить лейбористов на предстоящих всеобщих выборах. Он сказал, что выслушал ответ парламентской фракции и принял его.

"Я услышал ответ своей парламентской партии на этот вопрос и принимаю его с достоинством", — заявил Стармер.

Политик подчеркнул, что все решения на этой должности принимал, ставя интересы страны на первое место. Именно поэтому, по его словам, он решил сложить полномочия лидера партии.

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Стармер также объявил график передачи власти. Выдвижение кандидатов на пост нового лидера Лейбористской партии начнется 9 июля. Если конкурентов не будет, нового премьер-министра могут назначить уже в середине июля. В случае проведения внутрипартийных выборов процесс завершится до возобновления работы парламента в сентябре.

Подводя итоги своей работы, Стармер заявил, что за два года его правительство укрепило экономику, увеличила инвестиции, сократила очереди в системе здравоохранения, укрепила права работников и арендаторов, а также увеличила расходы на оборону.

В конце выступления он пообещал полностью поддержать своего преемника и отметил, что после отставки хочет уделять больше времени семье.

"Когда я уйду с самой ответственной должности в стране, я сосредоточусь на самом важном — быть лучшим мужем для своей жены и лучшим отцом для своих детей", — сказал Стармер.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Кир Стармер может в ближайшее время уйти в отставку. В социальной сети Truth Social он утверждал, что британский премьер потерпел "серьёзный провал" в вопросах иммиграции и энергетики.

В ту же неделю агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Стармер рассматривает возможность отставки на фоне внутренних разногласий в Лейбористской партии и роста поддержки мэра Большого Манчестера Энди Бернема.

Также в июне в отставку подал министр обороны Великобритании Джон Хили. Причиной стал конфликт с правительством Кира Стармера из-за недостаточного, по его мнению, финансирования обороны.

Гили также выступил за усиление поддержки Украины и призвал ускорить поставки систем ПВО. По данным Reuters, споры по поводу военных расходов между Министерством обороны и Министерством финансов продолжались несколько месяцев.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что покидает пост лидера Лейбористской партии и уходит в отставку. Он сообщил, что уже проинформировал короля о своём решении.