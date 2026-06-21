"Провалился в двух вопросах": Трамп намекает на отставку британского премьера Стармера (фото)

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава британского правительства Кир Стармер уйдет в отставку в ближайшее время. Глава Белого дома убежден, что этому способствуют две серьезные проблемы.

По мнению Трампа, именно вопросы нелегальной миграции и энергоресурсов стали "провалом" в ходе пребывания британского премьера у власти. Об этом лидер США написал в своём Truth Social.

"Кир Стармер уйдет в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Он потерпел серьезный провал в двух очень важных вопросах — иммиграции и энергетике", — написал американский президент.

Трамп прогнозирует отставку британского премьера Стармера Фото: Truth Social / Donald Trump

Он намекнул, что проблему с поставками энергоресурсов можно решить с помощью "открытия поставок через Северное море". В то же время вопрос об иммиграции президент США не прояснил.

"Желаю ему всего самого лучшего!" — заключил свой пост лидер США.

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В начале недели стало известно, что британский премьер Стармер подумывал подать в отставку. Издание Reuters со ссылкой на инсайдеров сообщает, что глава правительства Великобритании продолжает работать на своей должности, однако готов покинуть свой пост уже в понедельник, 22 июня

Главной причиной такого решения стала победа его прямого конкурента на этот пост — мэра Большого Манчестера и сопартийца Энди Бернема. СМИ отмечают, что в правительстве Стармера усилились противоречия между различными группами — членами Лейбористской партии, представителями профсоюзов и финансовыми донорами.

Они убеждены в том, что при нынешнем низком рейтинге действующему премьеру не удастся преодолеть серьёзный раскол в его политической силе. Дополнительным фактором противостояния является рост цен и нестабильная финансовая политика правительства в сфере энергетики и международных вопросов.

Ранее Фокус сообщал о том, как Трамп назвал премьер-министра Великобритании "неудачником без будущего". Трамп заявил, что Стармер "не является Уинстоном Черчиллем" и "разрушает отношения" с Белым домом из-за вопросов миграции и провальной энергетической политики.

Впоследствии стало известно, что Стармер раскритиковал Путина и Трампа. Он заявил, что его раздражает "влияние" президента США и российского диктатора на цены в его стране.