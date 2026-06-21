"Провалився в двох питаннях": Трамп натякає на відставку британського прем'єра Стармера (фото)

Президент США Дональд Трамп заявив, що британський глава уряду Кір Стармер подасть у відставку найближчим часом. Очільник Білого дому переконаний, що цьому сприяють дві серйозні проблеми.

На думку Трампа, саме питання нелегальної міграції та енергоресурсів стали "провалом" під час каденції британського прем'єра. Про це лідер США написав у своєму Truth Social.

"Кір Стармер піде у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Він зазнав серйозного провалу у двох дуже важливих питаннях — іммігірація та енергетика", — написав американський президент.

Трамп передбачає відставку британського прем'єра Стармера Фото: Truth Social / Donald Trump

Він натякнув, що проблему з постачанням енергоресурсів можна вирішити за допомогою "відкриття поставок Північним морем". Водночас питання імміграції президент США не прояснив.

"Бажаю йому всього найкращого!" — завершив свій допис лідер США.

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На початку тижня стало відомо, що британський прем'єр Стармер подумував подати у відставку. Видання Reuters з посиланням на інсайдерів вказує, що глава уряду Британії продовжує працювати на посаді, однак готовий покинути свою посаду вже в понеділок, 22 червня

Головною причиною такого рішення є перемога його прямого конкурента за посаду, мера Великого Манчестера та однопартійця Енді Бернема. ЗМІ вказують, що в уряді Стармера посилилися протиріччя між різними групами — членами Лейбористській партії, представниками профспілок та фінансовими донорами.

Вони переконані в тому, що за нинішнього низького рейтингу чинному прем'єру не вдасться подолати серйозний розкол у його політичній силі. Додатковим фактором протистояння є зростання цін та нестабільна фінансова політика уряду щодо енергетики та міжнародні питання.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Трамп обізвав премʼєра Британії "невдахою без майбутнього". Трамп заявив, що Стармер "не є Вінстоном Черчиллем" і "руйнує відносини" з Білим домом через питання міграції та провальну енергетичну політику.

Згодом стало відомо, що Стармер розкритикував Путіна та Трампа. Він сказав, що його дістав "вплив" президента США та російського диктатора на ціни у його країні.