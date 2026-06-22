Прогнозований відхід: Стармер оголосив про відставку з посади прем'єра Великої Британії

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що залишає посаду лідера Лейбористської партії та піде у відставку. Він повідомив, що вже поінформував про своє рішення короля.

Про це заявив сам Кір Стармер під час виступу біля резиденції на Даунінг-стріт, повідомляє The Guardian.

За словами Стармера, його партія поставила питання, чи є він найкращою людиною для того, щоб вести лейбористів на наступні загальні вибори. Він сказав, що почув відповідь парламентської фракції та прийняв її.

"Я почув відповідь своєї парламентської партії на це питання і приймаю її з гідністю", — заявив Стармер.

Політик наголосив, що всі рішення на посаді ухвалював, ставлячи інтереси країни на перше місце. Саме тому, за його словами, він вирішив скласти повноваження лідера партії.

Стармер також оголосив графік передачі влади. Висування кандидатів на посаду нового лідера Лейбористської партії розпочнеться 9 липня. Якщо конкурентів не буде, нового прем’єр-міністра можуть призначити вже в середині липня. У разі проведення виборів усередині партії процес завершиться до повернення парламенту у вересні.

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Підбиваючи підсумки своєї роботи, Стармер заявив, що за два роки його уряд зміцнив економіку, збільшив інвестиції, скоротив черги в системі охорони здоров’я, посилив права працівників і орендарів та збільшив оборонні витрати.

Наприкінці виступу він пообіцяв повністю підтримати свого наступника та зазначив, що після відставки хоче більше часу присвячувати родині.

"Коли я залишу найбільшу роботу в країні, то зосереджуся на найважливішій — бути найкращим чоловіком для своєї дружини та найкращим батьком для своїх дітей", — сказав Стармер.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Кір Стармер може найближчим часом піти у відставку. У соцмережі Truth Social він стверджував, що британський прем’єр зазнав "серйозного провалу" у питаннях імміграції та енергетики.

Того ж тижня Reuters із посиланням на джерела повідомляло, що Стармер розглядає можливість відставки на тлі внутрішніх суперечок у Лейбористській партії та зростання підтримки мера Великого Манчестера Енді Бернема.

Також у червні у відставку подав міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Причиною став конфлікт з урядом Кіра Стармера через недостатнє, на його думку, фінансування оборони.

Гілі також виступав за посилення підтримки України та закликав прискорити постачання систем ППО. За даними Reuters, суперечки щодо військових витрат між Міністерством оборони та Міністерством фінансів тривали кілька місяців.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що залишає посаду лідера Лейбористської партії та піде у відставку. Він повідомив, що вже поінформував про своє рішення короля.