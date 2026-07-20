У Букінгемському палаці король Великої Британії Чарльз ІІІ прийняв Енді Бернема, наступника Кіра Стармера, який подав відставку з поста прем'єр-міністра у червні 2026 року. Новий прем'єр прибув на Даунінґ-стріт та виголосив першу промову перед прихильниками та медіа.

Попередній прем'єр прибув на ДауДаунінґ-стріт об 11:24 20 липня (за місцевим часом) та покинув резиденцію через 30 хвилин, написало британське медіа The Guardian. О 13:05 стало відомо, що Бернем з'явився у Букінгемський палац на зустріч з Чарльзом ІІІ. Через годину британський політик приїхав у прем'єрську резиденцію та виголосив першу промову на новій посаді. При цьому журналісти окремо наголосили, що він говорив без трибуни та без нотаток.

Енді Бернем — новий прем'єр Британії

Після візиту Бернем у Букінгемський палац з'явилось офіційне повідомлення від Чарльза ІІІ. Вказано, що Бернема просять сформувати новий уряд.

"Його Величність прийняв на аудієнції високоповажного члена парламенту Ендрю Бернем і попросив його сформувати нову адміністрацію. Високоповажний член парламенту Ендрю Бернем прийняв пропозицію короля та поцілував руку після його призначення прем'єр-міністром та першим лордом скарбниці", — ідеться в офіційній заяві.

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Новий прем'єр, 56-річний новий лідер Лейбористської партії, прибувши на Даунінг-стріт, виголосив першу промову. Політик заявив, що усвідомлює відповідальність на тлі того, що є шостим прем'єром протягом останніх 10 років. Наступні тези стосувались того, що країна "пішла не туди": надто централізувалась та індустріалізувалась. Бернем заявив, що озвучить кардинальний план змін на 10 років та пообіцяв, що британцям стане жити краще. Про питання світових загроз, про війну РФ поти України, про Іран та про інші проблеми новий прем'єр не згадав.

"І саме тому ми змінимо політику, щоб зробити її більш спільною, більше спрямованою на вирішення проблем, ніж на набір очок. Ми повернемо предмети першої необхідності під сильніший державний контроль, щоб вони знову стали доступними для вас. Британії потрібно показати світові, що ми можемо знову відновити стабільність. Я знаю, що люди вдома втомилися від політики", — заявив новий глава уряду Британії.

Медіа розповіли, що для Бернема проведуть спеціальний брифінг щодо питань безпеки та оборони. Серед іншого, він дізнається, що маж написати листи командирам підводних човнів Trident на випадок, якщо виникне "малоймовірна потреба" завдати ядерного удару.

Зазначимо, у червні 2026 року Кір Стармер подав у відставку з посади прем'єр-міністра. Поки тривали перехідні процеси, політик відвідав Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Нагадуємо, медіа зібрали цікаві факти про Кіра Стармера, який два роки очолював уряд Великої Британії.