Торговые войны Запада и КНР: Пекин очертил "красные линии" в преддверии переговоров с ЕС и США

Китай уверенно очерчивает границы собственной экономической модели в преддверии ключевых переговоров с Западом. Эксперты и аналитики говорят, что Пекин явно не намерен идти на значительные уступки ни Вашингтону, ни Брюсселю.

Президент Си Цзиньпин и его американский коллега Дональд Трамп планируют в этом году новые личные встречи, в то время как Брюссель установил октябрьский дедлайн для Пекина по урегулированию споров. Об этом пишет издание Reuters.

Беспокойство растет из-за торгового профицита Китая, что превышает триллион долларов, а торговый дефицит ЕС с Китаем в прошлом году в среднем составлял миллиард долларов ежедневно. Западные страны характеризуют политику Китая как меркантилистскую и противоречащую правилам глобальной торговли.

В ЕС уверены, что приоритет производителей со стороны властей позволяет Китаю наполнять мировые рынки дешевыми товарами. Этим он подрывает промышленность стран, стремящихся к более сбалансированному росту.

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План Китая против действий ЕС и США

На днях ранее Министерство коммерции обвинило Запад в протекционизме, назвав тезис о "избыточных производственных мощностях" Китая логически ложным и скрывающим скрытые мотивы. В то же время, власти зафиксировали низкий уровень потребления в Китае, назвав его закономерным следствием инвестиционной модели развития.

Однако, по словам экономиста Сюй Тяньчена, Пекин лишь стремится объяснить свою позицию партнерам и четко очерчивает "красную линию" по поводу непринятия дискриминации китайских компаний. Специалист указывает на то, что премьер КНР Ли Цян пытался заменить нарратив о "Китайском шоке 2.0" на "Китайскую возможность 2.0", однако эта риторика не убеждает страны, чувствующие наплыв китайского экспорта.

В настоящее время Пекин уже замедлил инвестиции из-за контроля за расходами местных властей, которые обвиняют в избыточных производственных мощностях. Пекин признает дисбаланс спроса и предложения, обещает прекратить ценовые войны, но пока без масштабных структурных реформ.

Что говорят эксперты

Главная экономистка из Азиатско-Тихоокеанского региона Natixis Алисия Гарсия-Эрреро считает, что эпизод с тарифами Трампа дал Пекину шаблон "управляемого взаимодействия", который Китай теперь применяет и в отношении Европы, фактически выигрывая время. По ее словам, месседжи Пекина по поводу собственной экономической модели звучат гораздо увереннее и четче, чем год или два назад.

В то же время, международные исследования предупреждают, что политика Пекина угрожает как мировой экономике, так и самому Китаю. По данным недавнего отчета ОЭСР, рост рыночной доли почти 60% китайских компаний можно объяснить полученными субсидиями.

Исследование Банка Италии оценило, что около 75% роста китайского экспорта обусловлен внутренними факторами (слабым потреблением и избыточными мощностями).

Соучредитель исследовательской компании Rhodium Group Дэниел Розен отметил, что китайские "аргументы" звучат все чаще. По его мнению, доказательства системных внутренних экономических проблем КНР, которые создают последствия для остального мира, накапливаются более быстрыми темпами.

Ранее Фокус сообщал о том, почему Китай и США ведут торговую войну с 2024 года. Ярослав Романчук считает, что эскалация торговой войны – это удар по всей мировой экономике с непредсказуемыми последствиями.

Позже стало известно, что военные КНР тайно изучают войну в Украине на полигонах РФ. На Западе опасаются, что это может усилить возможности Пекина в случае конфликта вокруг Тайваня.