Торговельні війни Заходу та КНР: Пекін окреслив "червоні лінії" напередодні перемовин з ЄС і США

Китай впевнено окреслює межі власної економічної моделі напередодні ключових перемовин із Заходом. Експерти та аналітики кажуть, що Пекін явно не збирається йти на значні поступки ні Вашингтону, ні Брюсселю.

Президент Сі Цзіньпін та його американський колега Дональд Трамп планують цього року нові особисті зустрічі, тоді як Брюссель встановив жовтневий дедлайн для Пекіна щодо врегулювання суперечок. Про це пише видання Reuters.

Занепокоєння зростає через торговельний профіцит Китаю, що перевищує трильйон доларів, а торговельний дефіцит ЄС з Китаєм торік у середньому становив мільярд доларів щодня. Західні країни характеризують політику Китаю як меркантилістську й таку, що суперечить правилам глобальної торгівлі.

В ЄС переконані, що пріоритет виробників з боку влади дозволяє Китаю наповнювати світові ринки дешевими товарами. Цим він підриває промисловість країн, які прагнуть більш збалансованого зростання.

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План Китаю проти дій ЄС і США

Днями раніше Міністерство комерції звинуватило Захід у протекціонізмі, назвавши тезу про "надлишкові виробничі потужності" Китаю логічно хибною та такою, що приховує приховані мотиви. Водночас влада зафіксувала низький рівень споживання в Китаї, назвавши його закономірним наслідком інвестиційної моделі розвитку.

Проте, за словами економіста Сюй Тяньчена,Пекін лише прагне пояснити свою позицію партнерам і чітко окреслює "червону лінію" щодо неприйняття дискримінації китайських компаній. Фахівець вказує на те, що прем'єр КНР Лі Цян намагався замінити наратив про "Китайський шок 2.0" на "Китайську можливість 2.0", однак ця риторика не переконує країни, які відчувають наплив китайського експорту.

Наразі Пекін уже уповільнив інвестиції через контроль за витратами місцевої влади, яку звинувачують у надлишкових виробничих потужностях. Пекін визнає дисбаланс попиту й пропозиції, обіцяє припинити цінові війни, однак поки без масштабних структурних реформ.

Що кажуть експерти

Головна економістка з Азійсько-Тихоокеанського регіону Natixis Алісія Гарсія-Ерреро вважає, що епізод з тарифами Трампа дав Пекіну шаблон "керованої взаємодії", який Китай тепер застосовує і щодо Європи, фактично виграючи час. За її словами, меседжі Пекіна щодо власної економічної моделі звучать значно впевненіше й чіткіше, ніж рік чи два тому.

Водночас міжнародні дослідження попереджають, що політика Пекіна загрожує як світовій економіці, так і самому Китаю. За даними нещодавнього звіту ОЕСР, зростання ринкової частки майже 60% китайських компаній можна пояснити отриманими субсидіями.

Дослідження Банку Італії оцінило, що близько 75% зростання китайського експорту зумовлене внутрішніми факторами (слабким споживанням і надлишковими потужностями) Звіт McKinsey Global Institute показав, що Китай щороку нарощує виробничі активи втричі швидше, ніж Європа й США разом узяті.

Співзасновник дослідницької компанії Rhodium Group Деніел Розен зазначив, що китайські "аргументи" звучать дедалі частіше. На його думку, докази системних внутрішніх економічних проблем КНР, які створюють наслідки для решти світу, накопичуються ще швидшими темпами.

Раніше Фокус повідомляв про те, чому Китай і США ведуть торговельну війну з 2024 року. Ярослав Романчук вважає, що ескалація торгової війни — це удар по всій світовій економіці з непередбачуваними наслідками.

Згодом стало відомо, що військові КНР таємно вивчають війну в Україні на полігонах РФ. На Заході побоюються, що це може посилити можливості Пекіна у разі конфлікту навколо Тайваню.