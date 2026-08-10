В Испании мобилизуют тысяч военных из-за солнечного затмения

Солнечное затмение на Майорке, которое начнётся 12 августа примерно в 19:37 по местному времени, а также высокая угроза лесных пожаров уже вызвали серьезный переполох в Испании.

Испания мобилизует десятки тысяч солдат, полицейских и спасателей в преддверии полного солнечного затмения в среду, поскольку власти готовятся как к рекордному скоплению людей, сообщает Euronews. Войска будут с 10 по 14 августа поддерживать полицию в нескольких муниципалитетах.

Министерство обороны удовлетворило просьбы правительства Балеарских островов и развернет тактическое подразделение в нескольких точках в горном массиве Серра-де-Трамунтана на острове Майорка. Затмение можно будет увидеть не только на Майорке, но и по всему Балеарскому архипелагу, поэтому и контингент военнослужащих будет расширенный.

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Балеарская ассоциация морских компаний сообщает, что практически все лодки уже арендованы для наблюдения за событием. Служба экстренной медицинской помощи Пальмы организует специальный автобусный маршрут до С'Ареналя, пригорода к югу от столицы с гораздо более широкой береговой линией, а городской пляж будет закрыт с полудня до границы с Льюкмайором.

По всей Испании правительство активировало масштабную операцию по обеспечению безопасности, в которой примут участие 33 600 сотрудников Национальной полиции и Гражданской гвардии под единым командованием, осуществляющим наземное, морское и воздушное наблюдение.

Генеральное управление дорожного движения предоставит еще 2500 сотрудников для постоянной координации операции.

Ожидается, что общее количество поездок превысит один миллион, при этом центральное правительство ограничивает доступ к 123 зонам повышенного риска по экологическим причинам или из-за трудностей с эвакуацией.

Что известно о солнечном затмении

Солнечное затмение на Майорке начнется 12 августа, в среду, примерно в 19:37 по местному времени. За частичной фазой последует полная — примерно в 20:30, она закончится уже около 20:33. После этого еще одна частичная фаза продлится примерно до 20:53. Таким образом, все явление продлится чуть больше часа, тогда как полное затемнение — лишь около трех минут. Затмение произойдет незадолго до захода солнца, поэтому оно уже будет находиться очень низко над горизонтом — идеальные условия для впечатляющих наблюдений и эффектных фотографий.

Полное солнечное затмение также можно будет увидеть, например, в Валенсии, Кастилии и Леоне, Галисии и Стране Басков.

Угроза пожаров

Еще одна причина, по которой власти мобилизуют армию, — повышенный риск лесных пожаров на Балеарских островах у восточного побережья на этой неделе. Военные присоединятся к 93 лесным пожарным, дислоцированным на крупнейшем острове архипелага, а также к 23 на Менорке, 39 на Ибице и еще шести — на Форментере.

Региональное правительство планирует увеличить количество воздушных разведывательных полетов, поскольку погодные условия повышают риск лесных пожаров в день затмения.

В свою очередь Морская спасательная служба усилила свое присутствие на море, направив 70 специалистов в день затмения.

Развертывание армии на Майорке не ограничится 12 августа. Операция продлится минимум пять дней, хотя пресс-секретарь правительства Антони Коста не уточнил, какое количество солдат будет на острове. Войска сосредоточатся на усилении контроля над подъездными путями к Трамунтане, учитывая высокий риск пожаров в этом районе в ближайшие дни.

Дорога Ma-10 будет закрыта для общего движения между Андрачем и Польенсой с 15:00 до 21:00 по центральноевропейскому времени.

Проезд будет разрешен только жителям, владельцам недвижимости, работникам, гостям, клиентам с аккредитованными парковочными местами, а также транспортным средствам общественного транспорта или сервисам вызова такси. Доступ к многочисленным смотровым площадкам, бухтам и природным зонам в нескольких муниципалитетах также ограничат.

Напомним, полное солнечное затмение позволит приблизиться к разгадке тайны Солнца.

Также сообщалось, что ЕС хочет привлечь коз в борьбе против лесных пожаров.